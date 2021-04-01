北京东城百岁老人接种新冠疫苗

“咱也给国家构建免疫屏障添砖加瓦了！”这几天，东城区大雅宝社区居民梁天俊格外自豪，出门遇到老街坊，老人总忍不住多聊两句。百岁高龄的梁天俊3月25日在建国门街道接种点接种了新冠疫苗，现在老人出门活动、找街坊聊天时，心里比以前更踏实了。

别看梁天俊老人今年100岁了，但他没有高血压、糖尿病等慢性病，身体基础好。每天，老人都骑着自己的小三轮车出门买菜，还协助社区工作人员进行垃圾分类。最近，他听说全市正在有序开展60岁及以上老年人接种新冠疫苗工作，热切要求接种疫苗。

3月25日一早，在家人和社区工作者的陪同下，梁天俊来到建国门街道接种点，工作人员早已在大门口等候老人。“您不用排队，这边直接入场。”在工作人员的引导下，老人从绿色通道进门，来到接种点为75岁以上老人特设的检诊室，医生为他进行一对一的检诊。确认梁天俊健康状况稳定后，工作人员陪同老人来到登记台，签署知情同意书。

“我一点儿也不紧张！”在接种区，老人主动挽起袖子，配合接种医生。医生怕老人不适，打针的动作轻柔又迅速。“我都没有感觉就打完了。”拔针后，老人给医生点赞。“是您配合得好！”接种医生也给老人点赞。留观30分钟无异常后，老人可以回家了。“还得勤观察着，有什么异常第一时间跟我们联系！”临出门，接种点的工作人员悉心地叮嘱老人和他的家人。

截至3月30日，建国门街道接种点共为2140位60岁及以上老人接种了新冠疫苗，目前未出现严重不良反应。