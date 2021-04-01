大力发展卫生健康志愿服务 更好满足人民群众健康需求

近年来，国家卫生健康委高度重视志愿服务在满足群众健康需求、引领行业文明风尚、推动事业改革发展等方面的重要作用，切实加强领导，建立长效机制，推动卫生健康志愿服务深入发展。

一是加强党建引领，发挥青年优势，做好卫生健康志愿服务事业的制度化保障。2018年，中共中央办公厅印发《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，要求推进医院精神文明建设，开展文明单位、青年文明号创建和志愿服务活动。同年，我委发布《进一步改善医疗服务行动计划（2018—2020年）考核指标》，首次将医务社工制度和志愿服务由之前的二级指标单独列为一级指标，明确要求医疗机构每年的志愿服务时长累计达4000人次×小时。经过多年的探索和实践，卫生健康志愿服务呈现出党委（文明办）牵头、团青组织落实、以医务青年为主力的鲜明行业特点。

为充分发挥医务青年在志愿服务中的生力军作用，2018年，我委成立了全国卫生健康行业青年志愿服务联盟，吸纳155家公立医疗机构成为团体会员；举办两届全国卫生健康行业青年志愿服务项目大赛，搭建起行业志愿服务交流平台，遴选、培育和孵化了一大批优秀志愿服务项目。在国家卫生健康委文明办带领下，全国近2/3的省（区、市）成立省级卫生健康志愿服务组织。

二是整合社会资源、拓展服务领域，提升人民群众的健康获得感和幸福感。国家卫生健康委着力把握社会发展的新变化、人民群众的新期待，积极应对人民群众日益增长的健康需求，以志愿服务为切入点，以新时代文明实践中心为平台，助力“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的服务模式转变。近年来，我委深入实施健康天使青年志愿服务行动计划，除了开展以医疗服务质量提升、构建和谐医患关系为主要内容的恤病助医类志愿服务项目外，还深入拓展了健康促进、健康扶贫、疾病防控、心理援助、家庭关爱、应急救援、无偿献血、为老服务等10个领域的志愿服务新类型。

三是不畏艰险、冲锋在前，广大卫生健康志愿者积极投身新冠肺炎疫情防控斗争。在疫情防控的严峻斗争中，卫生健康领域广大志愿者和志愿服务组织勇于担当、主动作为，在应急救援、心理援助、健康促进、社区服务等各领域贡献力量，为有效开展疫情防控工作提供专业支持和队伍保障。如，卫生健康行业应急救援类志愿服务项目普遍采取“平战结合”模式，“平”时主要走进政府机关、企事业单位、学校社区等提供健康急救知识宣教和急救技能培训，“战”时尤其在疫情期间积极开展疫情舆论引导、隔离病房物资配送、门诊患者疏导等应急志愿服务。

通过多年的探索与实践，我们深刻认识到做好卫生健康行业志愿服务工作要充分发挥党建引领和行业青年优势，将党的组织化引领力和群团组织的社会化动员力相结合；要紧紧围绕健康中国建设和积极应对人口老龄化国家战略，发挥行业专业优势，满足群众健康需求；要着力加强组织化、制度化、专业化建设，将志愿服务工作纳入公立医院党的建设和行业精神文明建设。

国家卫生健康委将积极履行全国志愿服务工作协调小组成员单位工作职责，引领卫生健康系统积极参与新时代文明实践中心建设，在行业指导、制度建设、项目培育、队伍建设等领域统筹发力，推动卫生健康行业志愿服务健康发展。

（作者系国家卫生健康委党组成员、副主任、直属机关党委书记）