“健康中国行动”有了考核“指挥棒”

新华社北京3月31日电（记者陈席元）国家卫健委官网31日发布《健康中国行动推进委员会关于印发健康中国行动2019-2020年试考核实施方案的通知》，并出台评分细则。“健康中国行动”如何推进、如何考核，有了“指挥棒”。

根据通知，试考核对象为全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团，不包括港澳台地区。2019年度试考核周期为2019年7月1日至12月31日，2020年度试考核周期为2020年全年，主要考核各地“健康中国行动”年度工作任务落实和指标进展情况。

实施方案从健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟、心理健康、心脑血管疾病防治、癌症防治、糖尿病防治等方面明确了工作任务和评分细则。例如，各省（区、市）要根据国家统一制定的调查方法，开展居民心理健康素养水平、抑郁症患病率的基线调查。

方案提出，到2022年，全国农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率不低于80%，儿童青少年总体近视率力争每年降低0.5个百分点以上，超过一半的二级以上综合性医院设置老年医学科，75%的三级中医医院设置康复科，人均预期寿命等主要健康指标将纳入各级党委、政府绩效考核。