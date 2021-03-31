莫让殡葬乱象污染“清明”之风

“扫墓上坟祭祀用品”、“冥币纸钱豪华套装”，据本报报道，这些违禁品已然成为清明前夕的热销款，一些网络平台甚至提供外卖服务。但按照《北京市殡葬管理条例》规定，禁止任何单位或者个人制造、销售冥票和纸人、纸马等封建迷信殡葬用品。同样混乱的还有遗体运送业务。禁令之下，部分殡葬服务公司依旧声称可以用社会车辆接运遗体，其中暗藏不少猫腻。

慎终追远，是传统孝祭文化的根本内涵。慎终者，丧尽其哀；追远者，祭尽其敬。亲人离世，办丧事既要隆重也要节俭；思念亲人，祭奠时则要虔诚尽心。多年来，清明文明祭祀已成普遍新风尚，但燃烛放鞭、街头烧纸等陋习依旧难以断绝。线上线下，宣扬封建迷信的各种违禁祭品居然敢违规大肆售卖，逝者遗体运送等环节黑色产业链阴魂不散，打死者主意、坑生者钱财，这股歪风邪气污染“清明”之风，必须彻底刹住。

对违规售卖冥币金条、飞机别墅甚至是童男童女等纸殉品的商家，无论线上线下，都需要严查严治。不让封建迷信思想蔓延，不让有精神污染性质的庸俗化祭祀用品流向市场，同时也能达到最大限度减少焚烧祭品的效果，毕竟这种行为既违背绿色低碳理念更存在火灾隐患，此外也不能让带来恶劣社会影响的攀比炫富行为借祭品“显灵”。同时，对于殡葬黑色产业链，更要不遗余力地除根，让逝者走得安心，让生者不再痛上加痛。

让祭祀和殡葬更清明，在大力“祛邪”的同时，“扶正”意识更要加强。提倡文明祭扫、提倡绿色殡葬的行动日益显现成效，但不可否认的是，封建思想在一些人心中依然根深蒂固，给违规殡葬提供了可乘之机。若越来越多的人能够真正明白，各种奇葩祭品其实是封建迷信的借尸还魂，既亵渎了先人的“清明”，又违背了法律法规，更与绿色殡葬的新风尚相悖，那么，购买这些乌七八糟祭品的人自然会大幅减少，顺应文明祭祀新风的人会越来越多，趁机发祭祀财的商家也就被最大限度挤压了生存空间。同时，如果合法合规的殡葬行业能够服务更贴心、价格更亲民，那么，逝者安息、生者释然，殡葬黑产自然也就被彻底捏住了死穴。

清明节的意义，其实就是“天、地、人”的和谐合一。殡葬乱象，无疑是在给这份清明抹黑；不文明祭扫行为，更是与中华民族的先祖遵循自然规律的思想相悖。慎终追远的理念不能沦落为不法商家牟取暴利的器具，追思逝者，每位生者更应该心中有浩然正气，这份坦荡与真诚，才是对逝者最好的纪念。正所谓，正气不息，邪气不侵。