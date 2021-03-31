行人闯灯被“曝光”是小题大做吗？

北京首条智能斑马线在中关村丹棱街东口路口亮相已经有半年了，红灯亮起时不但有语音警告，系统还会把闯红灯的行人抓拍下来，呈现在路口的大屏幕上。这种警示新方式有效减少了闯红灯的行人数量，但也引来了一些质疑：闯红灯的人被循环“展示”曝光，是不是小题大做？

抓拍后闯灯人少了

“您已闯红灯，请遵守交通规则……”昨天晚高峰，在丹棱街东口路口处，一位女士不顾红灯，旁若无人地走向斑马线，智能语音系统马上发出了警告，抓拍系统也将闯灯行为拍了下来，在路口两侧灯杆的屏幕和路北的大屏幕上循环播放。两位穿校服的学生小声交流：“这样被拍下来多尴尬呀！”

正在值守的公共文明引导员王忠慈说：“自打去年智能交通信号灯安装以来，在这个路口闯红灯的人少了很多。好多人一看别人闯红灯被拍，自己就不好意思闯了，我们也不用总吆喝了！”在记者探访的一个小时内，不到10人闯了红灯，其中还有几位是因为刚走到斑马线中间，红灯就亮了起来，并不是有意为之。

不过，也有市民质疑这种方式是否合理。李女士说：“我觉得约束归约束，不至于把人脸放在屏幕上循环播放。这要是在周围工作的，被同事看见了，多难为情啊！”

该方式没侵犯行人肖像权

记者发现，被抓拍的行人在路北的大屏幕上会分四张照片呈现，其中至少一张能清晰地看出面貌；在路口两侧灯杆的屏幕上，被抓拍的行人面部会被放大，也会循环播放。有市民质疑这种“展示”的方式会不会侵犯行人的肖像权？

汇源律师事务所律师魏晓东表示，这种由执法部门设立的用于公共管理目的的措施，不涉及侵犯行人肖像权的问题。而且，目前《道路交通安全法》中对于行人闯红灯的惩罚措施，已经不能对行人形成有力的约束，反而这种新方式能起到较好的劝阻效果。

京师律师事务所律师许浩则提醒，对于行人闯红灯这种“轻微违法”行为，有关部门在推行新约束方式的时候，也应考虑到“惩罚”的执法依据。（实习记者 徐英波）