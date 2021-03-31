一些年轻人热衷考证，甚至“不问出身”，什么证书“含金量”高就考什么——

“迷惘”考证，真能获得职场安全感？

随着就业压力逐年增加，为提高竞争力，获取更好的就业机会，不少年轻人热衷考证，甚至什么证书“含金量”高就考什么。

盲目考证，并不能给人带来未来的安全感，往往是“后路”越铺越多，对“前路”却越来越迷茫。职场生涯中，最重要的是作出理性务实的职业规划和人生选择，有针对性地提升实际工作能力。

“月入7000元不如考消防证，一个人养全家”“不用坐班，时间自由”……看着网页以及短视频APP中不时刷出来的考证广告，准备换工作的29岁公司职员李欢很动心，正在考虑报班学习。

在吉林市某大学大三学生高明宇所在班级，超过三分之一的学生报考参加了刚刚过去的2021年上半年教师资格证考试。

随着就业压力逐年增加，为提高竞争力，获取更好的就业机会，不少大学生和职场年轻人热衷考证，甚至什么证书“含金量”高就考什么，难免浪费大量精力。专家提醒，“镀金”不能仅仅指望证书，更须练“内功”，在科学规划的基础上理性考证，有针对性地提升实际工作能力更为重要。

考证热“高烧”不退，就业焦虑是首因

刚上大一时，高明宇所在班级的班主任就跟大家分享过“考证秘籍”，学校官方微信公众号也会时不时发布一些类似“大学生必考证书”的推文。在这种氛围的影响下，他也跟着考了几个。

“就业形势太严峻，像我们这种非985、211院校的学生只能靠各种证书提升含金量，所以几乎人人都会考，有备无患。”高明宇告诉记者，他身边有不少同学已经考了六七种证书。

梳理网络信息，每年都会有人汇总一些“含金量最高”“必考”的证书，有统计称大学生可考证书种类多达100余种。

“最火的就是教师资格证，待遇福利好，收入稳定，有寒暑假，尤其是不喜欢自己所学专业或者专业太鸡肋不好就业的学生，将来当老师是个不错的后路。”高明宇说。数据显示，2019年，全国教师资格证考试报名人数已攀升至900万人。

考证热现象在职场上也不少见。2019年，为增加就业技能砝码，李欢报了演出经纪人资格证考试。这两年受疫情影响，演艺行业发展不景气，他又准备报考炙手可热的消防工程师证。因为厌倦销售想换一份“不用求人”的工作，32岁的高爽在两年前参加了成人高考，学习临床医学专业，前不久，她刚考下护士职业资格证。

2017年造价工程师、2018年一级建造师、2019年二级水利水电工程师、2020年中级职称……在一家建筑公司工作的王红是名副其实的考证“达人”，今年因为生孩子带娃分身乏术，她才被迫停止考证，不过等产假结束后她还会继续报考建筑行业“含金量”更高的证书。

“有了这些资格证后，我才真正有了安全感，不然感觉在公司就是一个可有可无、随时会被替代的人。”王红说。

盲目追求“含金量”，“高价”可能换“废纸”

“考证确实比较牵扯精力，甚至会耽误正常的专业学习，如果以后用不上就更得不偿失了。”高明宇告诉记者，在班里同学都在疯狂考证时，倍感迷茫的他咨询了几位亲友，得到中肯建议后，大三上学期开始便停止了一切考证学习，专心准备研究生考试。

“大三时很多同学都在考心理咨询师，培训班费用挺高，不过就我所知他们毕业后没有一个是从事心理咨询行业的，我自学考下来的证券从业资格证也沦为一张废纸。”公务员王兰兰说，工作后，她还耗费不少精力考取了司法证，目前看来也无用处。

“年过30岁重新上学，很多人觉得我很疯，实际上我自己也挺纠结。花了不少钱不说，原来的工作也相当于是放弃了，学医所需时间和精力太多，将来每步都是坎儿，能不能坚持到最后还是未知数。”高爽说。

当年为了考证，王红破釜沉舟辞掉工作，在家上了近一年网课。但并不是每个人都像她这般“运气好”，她的一位大学室友在北京报班学习，成本高昂却一科未过。

“其实这些证书并不能证明你的实际业务能力强，更像是一种荣誉。建筑行业的潜规则就是证书可挂靠，像一级建造师、造价工程师一年差不多能给个三四万元，还给交五险，‘含金量’更高的一级结构师挂靠费能达到20万元。”王红坦言，有了证书后，她的收入确实水涨船高，但实操能力不是通过考证就能获得的。

“在职校人人都要考证，一人考三四个都很常见，但很多证书的含金量跟学生的实际技术水平并不匹配，有的学校‘保过’手段非常多，真正有实力、就业岗位抢手的大企业往往是不承认这些证书的，他们会建立一套自己的考核标准，最终看重的还是学生的实际操作能力。”吉林职业技师学院副院长刘洋说。

须有理性务实的职业规划

“目前，证书仍是很多企业招聘的门槛，很多时候会和工资水平直接挂钩，肯定是有用的，但不能盲目考，必须要有针对性，而且要保证证书的真正含金量。”刘洋说，他建议职校生一定要根据自己的职业生涯规划决定考哪些证，多学没毛病，但要有主攻方向，比如数控专业的学生可以辅助考一些编程软件、制图软件等。

“就业压力一年比一年大，毕业生总量每年都在不断增加，考研热已成为常态。”吉林大学就业指导中心副主任李凤春说，该校约一半的学生都在考研，这也是一种就业的缓冲手段。“我认为就业难最核心的问题是学校的培养质量问题，学生就是大学这个‘工厂’里的产品，质量优劣直接决定就业水平。学生如果没有真本事，考再多证书也没用，建议大学生更应该注重打基础、练内功。”李凤春说。

李凤春表示，用人单位若想招到优秀的求职者，就不应过分强调文凭、职业证书、获奖证书等，真正指标应该是用实践进行检验。

针对职业资格考试过多过滥问题，近年来，国家相关部门出台了系列政策文件，相继取消了多项职业资格许可和认定事项。

有专家认为，盲目考证，并不能给人带来未来的安全感，往往是“后路”越铺越多，对“前路”却越来越迷茫。职场生涯中，最重要的是作出理性务实的职业规划和人生选择，有针对性地提升实际工作能力。（记者 柳姗姗）