万余元保健品未提货 余款是否退还

几年前，在一次保健品讲座上，上海市民于阿婆为病重的老伴买了一份VIP套餐。于阿婆尚有价值1.3万余元的保健品未提货时，老伴就病故了。剩余的保健品已没有用处，但保健品公司就是不给退钱，老人为讨回这笔钱四处奔波，6年未果。最终，在检察机关的帮助下，于阿婆的揪心事得以解决。

“我要的公道你们帮我讨回来了，你们把公平正义送到我心坎上了。”这是拿到退款的于阿婆感谢检察官时说的话。今年“3·15”消费者权益保护日期间，上海市杨浦区检察院民事检察官王晓伟向记者介绍这起案件时说，于阿婆第一次来12309检察服务中心时神色黯然。当于阿婆说起那件揪心事时，他自己也揪心不已……

未取货不退钱，老人遭遇维权难

去年6月4日一大早，年逾七旬的于阿婆独自一人来到杨浦区检察院12309检察服务中心，王晓伟与该院副检察长曹晓烨接待了她。

“我看到报纸上报道你们检察院可以帮弱势群体‘打官司’，检察官，你们要帮帮我呀！”见到检察官，于阿婆的情绪激动起来。两位检察官一边安抚老人，一边听她讲述事情的来龙去脉。

原来，早在2014年7月，于阿婆被老邻居拉去一起参加了某保健品公司举行的保健知识讲座。一场“干货满满”的讲座下来，于阿婆当即购买了“诚意满满”的品牌方推荐的VIP套餐，现场支付购货款2.8万元。

“老伴得了重病，听起来他们的产品疗效很好的，我瞒着几个孩子，偷偷拿出积攒的退休金，一狠心就买了。我就想，只要老伴身体好，自己什么都能承受。”于阿婆回忆说。

同年9月，于阿婆从该保健品公司提取了价值1.4万余元的养生保健品，尚余价值1.3万余元的货物未提。谁知没过多久，于阿婆的老伴就因病去世了。老伴走了，那些保健品并未发挥公司所宣传的“神奇功效”，剩余的也没人需要了，于阿婆就想把剩下的钱要回来，可谁知，多次向保健品公司讨要均无果。

“去年12月，我去了消保委投诉，但公司说什么也不愿意退钱。你们能帮帮我吗？”于阿婆一边擦拭眼角的泪水，一边递上准备好的材料。

“阿婆，您消消气。您所说的帮助‘打官司’是检察机关的支持起诉职能。您的材料我们收下了，您的情况我们核实后，才能确认是否可以支持您向法院起诉，我们会尽快答复您。”曹晓烨送走老人后，把案件材料交到了王晓伟手中，“好好核实一下，看看是否可以通过启动民事支持起诉程序，来保障老人的合法权益。”

支持起诉，消费者有权终止合同

检察官首先要做的就是调查核实。王晓伟根据于阿婆提供的提货单，通过会员编号等信息登录某公司的会员系统查明，于阿婆购买、提货等说法属实。而通过于阿婆提供的《消费争议终止调解书》可确定，该保健品公司尚余部分货物未交付，于阿婆有权提出退回剩余货款的诉求。

王晓伟告诉记者，老年人容易受到蛊惑通过预付款的形式大量购买保健品，而在要求退款时又时常维权受阻。本案中，买卖双方诉讼实力悬殊，且老伴离世后，年迈体弱的于阿婆独自一人居住郊区，维权多年一直无果，身体每况愈下，诉讼确有困难。依据民事诉讼法第十五条之规定，机关、社会团体、企业事业单位对损害国家、集体或者个人民事权益的行为，可以支持受损害的单位或者个人向人民法院起诉。此时，检察机关适度介入，通过发挥支持起诉职能，可以有效维护于阿婆这类老年弱势群体的合法权益。

鉴于此案符合民事支持起诉案件受理条件，杨浦区检察院审查后决定对该案予以支持起诉，随即向法院送达了支持起诉书。

“从检察院回来的第二天就接到王检察官的电话，我知道，有希望了。”检察官的来电让于阿婆心里一下子敞亮了很多。

民事和解，未提货货款部分退还

检察官审查后认为，依据相关法律规定，当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行。基于合同的自愿原则，于阿婆有权主张解约，商家拒不接受解约并且不退款的做法于法无据。当然，于阿婆单方面提出解约作为违约方，需承担一定的违约责任。最终，该案以调解方式结案，某保健品公司同意对未提货的部分进行部分退款。

诉讼期间，为帮助于阿婆理解法律规定、接受可能产生的诉讼结果，王晓伟查阅了大量的类案，在一通通电话中耐心地向于阿婆释法说理，并基于该案事实，引导她合理调整诉讼请求，避免不必要的诉讼费用支出。

每通一次电话，都为于阿婆增一分信心，添一分暖意。由于于阿婆的听力欠佳，诉讼能力较弱，如果不找一位诉讼代理人根本无法正常进行诉讼。“阿婆，您年纪大了，请律师费用挺高，您的子女能作为您的诉讼代理人吗？”当王晓伟跟她沟通确定诉讼代理人时，于阿婆又叹起气来。

原来，因担心子女责怪，于阿婆一直没敢告知他们自己购买保健品的事。了解到于阿婆的顾虑后，王晓伟耐心劝解，征得同意后，又多次联系于阿婆的女儿做其思想工作。女儿很快谅解了母亲，并答应做阿婆的诉讼代理人。

为尽快解决于阿婆的揪心事，检察官提前参与法院诉前调解程序，一方面向法院阐明检察机关对该案支持起诉的情况，一方面积极调处双方当事人之间的矛盾，在双方争点中寻找和解突破口，为后续的调解工作打实基础。最终，在法官和检察官的共同努力下，双方当事人自愿达成和解。保健品公司退还于阿婆未提取的部分货款共计9000元。

作为案件承办人，王晓伟感触颇深。他认为，亲人的陪伴是老年人最好的“保健品”，作为子女应多与父母交流谈心，了解和关心他们的实际生活需求与健康状况。他建议，对确有必要服用保健品的老年人，子女应陪同他们前往正规商场购买，对于以预付费方式进行的消费，应提前了解商家的退费规则，仔细阅读合同条款。老年群体如果遇到类似权益受损情况，需要获得法律支持与帮助的，可依据相关规定向有管辖权的检察院申请支持起诉。（林中明 张敏）