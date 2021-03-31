北京居民健康素养升至36.4%

3月30日，北京市卫生健康委公布北京市第四次居民健康素养监测情况。结果显示，2020年北京市居民健康素养水平达到36.4%，比2018年提升4.1个百分点。其中，传染病防治素养水平提升幅度最高，达到59.5%，比2018年提升11.8个百分点。

据了解，健康素养分为3个方面，即基本知识和理念、基本健康技能、健康生活方式与行为。此次监测显示，北京居民基本知识和理念素养水平为47.9%，基本健康技能素养水平为42.5%，健康生活方式与行为素养水平为35%。

监测数据显示，自2012年起，北京居民健康素养水平持续提升。原因在于各级党委、政府广泛开展全民健康促进，持续推进健康北京各项健康促进行动；积极倡导文明健康绿色环保生活方式，社会持续关注健康；市民健康意识不断提高，特别是疫情期间，广大市民主动学习掌握健康技能。据了解，2020年是北京市第四次健康素养监测年。（记者崔芳 特约记者姚铁男 姚秀军）