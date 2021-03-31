活菌型固体饮料和益生菌类保健食品有区别吗？

近年来，益生菌有益于健康的理念已被消费者所接受，各类产品迅速进入千家万户的生活，其中又以活菌型产品最受青睐。与此同时，也给消费者的认知带来了挑战。比如，有的消费者就认为“活菌型固体饮料和益生菌类保健食品都一样”。那么，它们到底一样不一样呢？

二者都是食品 但细分类别不一样

要回答这个问题，我们就必须要了解“活菌型固体饮料”和“益生菌类保健食品”有哪些相同和不同之处。我们先来看看食品的定义：“食品是指各种供人食用或者饮用的成品和原料，以及按照传统既是食品又是药品的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。”

从定义我们不难看出“活菌型固体饮料和益生菌类保健食品”的相同之处：都是食品。但是，请大家注意，虽然都是食品，但它们又各属于不同的食品：“活菌型固体饮料”属于普通食品；“益生菌类保健食品”属于特殊食品。那么，“普通食品”和“特殊食品”又是如何界定的呢？

第一，普通食品是指各种供人食用或者饮用的成品和原料。为一般人所食用，人体从中摄取各类营养素，并满足色、香、味、形等感官需求——也就是说，它是用来维持生命的；

第二，特殊食品特指“保健食品”“特殊医学用途食品”和“婴幼儿配方食品”——也就是说，它是具有特殊用途的；

第三，保健食品可以声称具有特定保健功能，或者以补充维生素、矿物质等营养物质为目的的食品，适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，不得对人体产生任何急性、亚急性或慢性危害——也就是说，它是用来维护健康的。

“活菌型固体饮料”若声称具有

某种功能则属于违法行为

“活菌型固体饮料”与“益生菌类保健食品”具体有哪些不同呢？

第一，“功能声称”不同

“益生菌类保健食品”要经过严格的功能试验评价，具有明确、稳定的功效，可以声称其具有某种保健功能，而“活菌型固体饮料”作为普通食品则不需要进行功能试验评价，因此不允许声称功能，如果声称功能则是违法行为。

第二，“外包装标志及标签说明书”不同

益生菌类保健食品：拥有“小蓝帽”标志；标识“适宜人群”和“不适宜人群”；标明“标志性成分”、“摄入量”等等。活菌型固体饮料:应符合GB 7718和所用菌种相关规定中对不适宜人群的标示要求。

第三，对主要原料要求不同

“益生菌类保健食品”使用菌种（株），必须是国家卫生行政部门发布的可用于益生菌类保健食品的菌种（株），且具有充足的研究数据和科学共识支持其具有保健功能。“活菌型固体饮料”使用的菌种（株），为国务院卫生行政部门批准公布的允许用于固体饮料的即可。

第四，申请与获批过程不同

“益生菌类保健食品”：必须做安全性评价和功能性试验等；按照《保健食品注册申报流程》申报和审评，获得批准文号方可正式投产销售。“活菌型固体饮料”：按照普通食品要求，申请并获得生产许可证后即可投产销售。

从以上的对比我们不难得出如下结论： “活菌型固体饮料”和“益生菌类保健食品”虽然都是含有活菌的食品，但一个是普通食品，一个是保健食品，它们执行不同的管理规范和要求，具有不同的作用和消费人群。

文/董英（江苏大学食品与生物工程学院教授）