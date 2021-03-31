将床搬进教室：以学生为本让午休更舒服

近日，广东深圳一段小学生在教室“拉床”午休的视频火了。视频中，这所学校的抽屉式床铺全部安装在教室的墙面上，拉开后可以变成“通铺”。一到午休时间，学生在教师的指挥下，聚拢课桌、墙面拉床、男女分组……教室立马变成学生的休息室。

视频中的学校为深圳市光明区的中山大学深圳附属学校。校长罗灿认为，高质量的午休对学生的健康成长有益，她一直在思考怎样能让孩子们躺下来，舒舒服服地午休。学校目前有一到七年级共45个班，每个班都配有午休床。

上述场景引来许多网友点赞，纷纷喊自己的学校“抄作业”，同时也勾起了不少网友的回忆。有网友称：“我小时候没能实现的愿望，这所学校帮我实现了。”在上学时，大多数人的午休可能是在教室中度过的，而且是趴在桌子上睡，几辈人都是这么过来的。

趴桌子睡觉对健康并不好，尤其对正在长身体的学生来说后果更严重，而且对入睡困难者来说更是一场“灾难”：左睡睡不着，右睡不舒服，最后觉没睡成，还会让自己更加烦躁，直接影响下午的学习效率。

当初的我就是如此，虽然上小学时，中午可以回家午休，但中学后依旧没能逃脱趴桌子午休的命运，不仅睡得不舒服，而且醒来之后头疼，胳膊和腿都是麻的。后来干脆放弃了午休，直到上班后我中午基本都不休息，因为还是要趴桌子。

而深圳这所学校将床“搬进”教室的做法，让人们看到：原来躺着午休也是可以实现的。当然，这首先需要有空间足够大的教室，而这对于许多已经普及小班化授课的地区，已不是太大的问题。

能否让学生享有舒服的午休，关键在于学校是否真正“以学生为本”，是否真能做到人性化。这从来都不是喊喊口号就可以，而是要落实到每一个细节上。

《中国国民心理健康发展报告(2019-2020)》也显示，中国青少年睡眠不足现象继续恶化，2020年青少年平均睡眠时长7.8小时，比2009年降低0.3小时；95.5%的小学生、90.8%的初中生和84.1%的高中生的睡眠时长未达标。一个舒服的午休，无疑是对睡眠不足的有效弥补。

当前，也许不是所有的学校都能像视频中那样，将床“搬进”教室中，但教育管理者决不能忽视让学生在校园生活得更舒适的义务。比如，可以为学生提供更舒服的靠枕；对于寄宿制学校来说，不妨将午休时间适当延长，让学生回宿舍舒服地睡上一觉。

当然，不论是增加设备还是让学生回宿舍，势必会增加学校物力、人力等方面的成本，但为了学生的健康与学习，这些成本显然是值得付出的。

或许有人会说，这未免太娇惯现在的学生了，我们都这么过来的，这不也没什么太大的问题。但“都这么过来的”未必就要再继续“都这么过下去”，可能以前趴桌子午休是无奈，但现在都2021年了，趴桌子午休应当慢慢变成“过去时”。

深圳这所学校已让学生实现了躺着午休的愿望，其他学校不妨也积极行动起来。只要真正为学生着想，就能想出切实可行的办法，这与“能不能”无关，而与“为不为”有关。