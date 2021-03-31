京城最后一家狗不理直营店停业？

“北京最后一家狗不理门店停业了”相关话题一度冲上热搜。北京青年报记者3月29日实地探访发现，狗不理前门大栅栏店已经闭店，该餐厅曾经经营的痕迹基本被全部抹去。而狗不理集团方面对于是否仍在北京开店暂不确定，并表示开店关店都是企业正常经营变动。

实探

“狗不理”招牌处只剩下两块白板

北青报记者3月29日走访了原狗不理前门大栅栏店。除了“大栅栏31号”的地址牌与狗不理集团公示的地址一致外，整座复古楼已经找不到狗不理曾经存在的痕迹：原本悬挂狗不理招牌的门头处只剩下两块白板；原本店外摆设的包子模型等揽客用装饰以及狗不理的历史介绍等也被清理掉；隔着玻璃看到已经闭店的店内还有被抠去“狗不理”字样的推车放着；在其所在的仿古建筑中，一层靠东侧已经被新成炸酱面馆占去，该楼的三层东侧面也挂上了该餐厅的牌匾。

而网传悬挂的“闭店装修”小牌子也已经不见踪影。隔壁面馆的工作人员表示，隔壁确实是狗不理，目前已经关门了，是不是还会开业也不太清楚。

对于前门店闭店，狗不理集团工作人员表示，确实已经关店，关店原因是“租期到了”，至于以后还会不会续租仍在协商，暂不确定。对方表示，开店关店都是企业正常经营变动。

事实上，狗不理在京并不止前门大栅栏一家门店，狗不理集团此前在王府井还有一家加盟店。北青报记者走访发现，该店已经改换字号。新店的工作人员确认该店此前就是狗不理王府井店，“还是原来的人，就是跟狗不理合同到期，我们起用了自己的品牌”。那么，是不是狗不理已经“退出”北京市场？

根据大众点评网显示，狗不理在首都机场T3航站楼内还有一家门店。不过，在狗不理官方微信公示的北京门店中，仅有大栅栏店一家。狗不理机场店工作人员表示，其为加盟店，目前正常营业。

狗不理集团工作人员表示，直营门店目前在北京已没有，之后会不会再开也不确定。

关注

食客缘何不惋惜反吐槽

北京最后一家狗不理门店停业了，相关话题在3月29日早间一度冲上微博热搜。不过和其他老字号停业所引发的怀念氛围不同的是，绝大部分网友对于狗不理的停业并不惋惜，相关微博评论区里出现更多的是对狗不理包子“价贵难吃”的吐槽。

北青报记者查询了大众点评网上的网友对狗不理前门店的评价发现，除了购买3折套餐的网友对性价比表示认可外，到店单点的顾客大部分对价格存在质疑。其中有网友称该店“早餐国内最贵的，18个包子2碗粥，266元”。

去年因为发布狗不理王府井店视频并给低分评价，曾遭到店方“反击声明”的博主谷岳也评论表示：这可别怪我啊， 我去过大半个地球，吃了不少百年的“老字号”餐厅。有些家庭运营小店铺，老客人都是几代人了，食材质量不变，价格也很接地气。希望狗不理能好起来，但是首先要想明白，做出来的食物是给谁吃的，“良心”这两个字是我们消费者都喜欢并尊敬的。

追访

直营店为何退出北京

公开信息显示，“狗不理”始创于1858年，是国家商务部认定的首批中华老字号，2005年“狗不理包子饮食（集团）公司”经历了一次资本“改制”。2005年4月，天津同仁堂入主，以1.06亿元人民币得标并购狗不理，被收购后的“狗不理包子饮食（集团）公司”办理工商登记手续，正式变更为“天津狗不理集团有限公司”。

狗不理集团2014年7月份冲刺A股失败。2015年10月狗不理集团旗下的天津狗不理食品股份有限公司挂牌新三板。但2020年5月，上市不到五年的狗不理食品公司从新三板正式申请终止挂牌。根据其最后一份公布的财报，也就是2019年财报显示，其全年营业收入为1.55亿元，净利润为2424.58万元。

而狗不理餐饮业务则在逐年收缩。一周前，一则“天津狗不理餐饮管理有限公司解散注销”的消息，让狗不理又引发热议。事后狗不理集团回应称，集团旗下狗不理餐饮连锁武清店，工商注册名称为天津狗不理餐饮管理有限公司。因经营未达预期，集团决定关闭并注销该店，并非网传“天津狗不理注销”“狗不理决议解散”。而目前，狗不理集团官方微信显示其餐厅仅有17家，包括已经闭店的前门店和3家非狗不理品牌店。

狗不理集团董事长张彦森在今年年初对外明确表示，会将发展重心放在食品工业及电商业务方面，同时在减少店面数量的基础上，做好留下的门店。

不过，北青报记者查询到，相比门店一笼（8只）58元的售价，狗不理在电商平台销售的16只装速冻肉包只要9.9元。而在狗不理天猫旗舰店中，销售最多的商品是一款包子礼盒，售价133元，有339人付款。

业内

经营错位凸显部分老字号已脱离市场

中国食品产业分析师朱丹蓬表示，狗不理餐厅整体运营比较差，主要问题是性价比不高，服务体系缺乏客户黏性，服务态度也非常恶劣。在狗不理的工作人员看来，他觉得他的东西很好吃，只不过是消费者不懂得欣赏。但狗不理餐厅经营的这种错位，也凸显一些老字号的经营理念已经脱离了市场。

朱丹蓬认为，狗不理的衰落是消费端不断倒逼产业端的结果，很多传统企业以及“中华老字号”在新生代成为主流消费人群之后，基本上都不能匹配和满足新生代的核心诉求，这也是它们远离主流消费群体，营收和利润持续下滑的很重要原因。在线下收缩了实体店后，狗不理未来肯定要转战线上，但是经营理念不改变，其在互联网上的业务也很难持久。

朱丹蓬表示，一些老字号体系老化，机制僵化，产品的创新升级和迭代都跟不上消费升级的速度，未来整个传统企业还是要加速创新升级，并加快迭代的速度和质量。这也给很多传统企业带来教训和警示，商品单一、创新不足都难以支撑传统企业再创辉煌。文/记者 张鑫