北京司机可网上“学法减分”

3月30日，北京青年报记者从北京市交管局获悉，3月30日起，北京市将实施接受教育减免交通违法记分改革措施。司机通过“交管12123”APP即可完成网上学习，一次可减免1分，一个记分周期内累计最高减免6分。但累积记分达到12分等7种情形不能申请“学法减分”。

为充分发挥道路交通安全违法行为记分制度的教育引导、鼓励守法的正向激励作用，北京市将实施接受教育减免交通违法记分改革措施。据介绍，“学法减分”主要有3种减分途径，即参加网上学习考试减分、参加现场学习考试减分、参加交通安全公益活动减分。鉴于疫情防控特殊情况，北京市暂时只开通网上学习考试减分途径。

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15个问题读透“学法减分”

一、哪些机动车驾驶人可以在北京参加“学法减分”？

答：持有北京公安交管部门核发机动车驾驶证的驾驶人，不区分驾驶证准驾车型，也不区分是否为营运车辆驾驶人，在一个记分周期内累积记分未满12分且符合申请条件的，都可以参加“学法减分”，并按照其最高准驾车型参加相应的道路交通安全法律、法规和相关知识学习、考试。

但是，有以下情形之一的，不能申请“学法减分”：

1.在本记分周期内，机动车驾驶人有二次以上满分记录，或者累积记分达到12分的；

2.在上一个记分周期，机动车驾驶人有二次以上满分记录的；

3.在最近三个记分周期内，机动车驾驶人因造成交通事故后逃逸，或者饮酒后驾驶机动车，或者使用伪造、变造的机动车号牌、行驶证、驾驶证、校车标牌或者使用其他机动车号牌、行驶证，或者买分卖分受到过处罚的；

4.机动车驾驶证在实习期内，或者机动车驾驶证逾期未审验，或者机动车驾驶证被扣留、暂扣期间的；

5.机动车驾驶人名下有未处理的交通违法行为记录的；

6.机动车驾驶人名下有安全技术检验超过有效期或者未按规定办理注销登记的机动车；

7.机动车驾驶人参加接受交通安全教育减免道路交通安全违法行为记分，或者机动车驾驶人违法记分满分教育和审验教育学习考试时存在弄虚作假、冒名顶替情形的。

二、“学法减分”的途径及规则是什么？

答：目前，我市仅开通通过网上学习考试减免记分。机动车驾驶人注册并登录“交管12123”APP，通过“学法减分”模块，参加网上学习（3日内累计学满30分钟，每次不少于5分钟）且经考试合格的，一次减免1分，不涉及罚款减免，一个记分周期内累计最高减免6分。

三、参加“学法减分”有次数限制吗？

答：没有次数限制。但是，机动车驾驶人在一个记分周期内减免记分分值达到6分后将不能继续参加“学法减分”。

四、学习满30分钟就可以申请考试一次，那么连续学习几个小时，然后连续申请几次考试可以吗？

答：不可以。学习满30分钟之后，申请人可以选择立即考试或者继续学习。选择继续学习的，也只算作一次考试机会。一轮学习考试结束之后，申请人才能再进行下一轮的学习和考试，不能一次性累积学习时间来换取考试次数。

五、可以通过“学法减分”预存分值吗？

答：不可以。申请“学法减分”，必须在当前记分周期内有记分，且没有不能申请“学法减分”的情形。在当前记分周期内没有记分的，不能通过“学法减分”预存分值。

六、每个记分周期可以减6分，是否可以理解为每个记分周期的分值提高到了18分？

答：不是。“驾驶证的记分提高到18分”是对“接受交通安全教育减免交通违法行为记分”改革措施的误读。减免记分是在机动车驾驶人现有累积记分分值中扣减，不是在处理交通违法时作不记分处理，更不能通过“学法减分”预存分值，不能将“每个记分周期可以减6分”理解为将记分周期内的满分分值提高到了18分。

七、完成一次学习后，任何时间均可申请参加考试吗？

答：不可以。必须在完成学习之日起7个工作日内申请参加考试。

八、参加考试时长是多久？题目有多少？题型有哪些？答对多少合格？

答：考试时间为20分钟，每题答题时间最长60秒。系统将随机从题库中抽取20题，题型为判断题、单项选择题、多项选择题。答对18道题及以上为合格，答错或者未答累计3题的，系统自动判定考试不合格并退出考试。考试未通过的，可以在24小时内申请补考，补考以2次为限。

九、用手机学习或考试的时候接打电话，会影响学习或考试吗？

答：会影响。如果用手机学习和考试的过程中因接打电话或其他原因切换出当前界面，学习或考试将会被中断。

十、还有哪些情况会导致学习或考试不通过呢？

答：以下情形，也将导致学习、考试不通过：一是随机抓拍时未采集到人像的；二是人脸识别比对未通过的；三是实人认证未通过的；四是从事与道路交通安全法律、法规和相关知识网上学习、考试无关活动情形的。

十一、对学习考试审核结果不通过有异议的如何处理？

答：在收到审核结果后24小时内申请复核。公安交管部门应当在3个工作日内复核完毕，并告知复核结果。

十二、对于因实人认证未通过导致考试成绩无效的该怎么办？

答：机动车驾驶人可以在24小时内申请复核。公安交管部门在收到复核申请后应当在3个工作日内完成复核，并告知复核结果，复核申请仅限一次。

十三、在“学法减分”过程中弄虚作假、冒名顶替将会面临什么样的后果？

答：将作废驾驶人该记分周期内“学法减分”记录，恢复已减免记分，并将驾驶人列入黑名单库；3个记分周期内，公安交管部门不再受理其“学法减分”申请；依法追究相关人员的法律责任。

十四、申请“学法减分”：期间，驾驶人记分达到12分，是否可以继续申请“学法减分”？

答：不可以。按照《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例的规定，对在一个记分周期内记分达到12分的，由公安交管部门扣留其机动车驾驶证，机动车驾驶人需要按照规定参加道路交通安全法律、法规的学习并接受考试。考试合格的，记分予以清除，发还机动车驾驶证；考试不合格的，继续参加学习和考试。

十五、持有准驾车型A、B类驾驶证的驾驶人，在一个记分周期内有记分记录的，通过“学法减分”后记分为零，是否需要参加驾驶人审验教育？

答：不需要。在一个记分周期内通过“学法减分”记分为零的，可免于参加本年度驾驶人审验教育。

体验

近40分钟完成减1分

功能上线后，北青报记者对“学法减分”功能进行实际体验，17时40分，记者进行注册,仅用了不到一分钟的时间便注册成功，等候APP进行验证。

17时42分，记者收到APP提醒，可正常进行学习。

进入页面后，有视频学习和文档学习两种选项。但目前，文档学习内容还未上线，所有司机朋友只能进行视频学习，视频时长少于5分钟的视频，必须观看完成才能计入学习时长，视频时长超过5分钟的视频，观看时间必须超过5分钟，才能计入学习时长。

在学习开始前，需要完成实人认证，而在学习即将结束时也会出现实人认证，一段时间没有进行认证，学习将记为无效。还是在此提醒参与“学法减分”的司机朋友，请勿走神。

视频播放过程中，不能快进或后退。如果在观看视频时，用户尝试将APP放入后台或接听电话，学习视频将自动进入暂停状态，只要重新进入，视频就能继续播放，时长继续计入学习时长。

但需要注意的是，如果用户将APP放入后台，并在途中清空后台缓存，学习视频已读进度将消失，用户需重新进入此前记录的时长，继续学习。如果长时间无反应，系统将提示观看异常，并提示“继续学习”或“退出观看”。

只要视频学习时效满30分钟，用户只需选择结束学习，APP会自动提示用户可申请进入考试阶段。界面会弹回菜单页面，只需再次点击“学法减分”，就能前往考试。记者反复试验后，历时33分钟完成视频学习，进入考试阶段。

考试过程中和结束时也会随时出现人脸识别功能，考试题目是从题库中随机抽取的20道题，答题过程中，提交每题答案后，直接可以看到是否正确，如若答错将会被系统锁定，无法更改。

每题答题时间最长60秒。系统将随机从题库中抽取20题，题型为判断题、单项选择题、多项选择题。答对18道题及以上为合格，答错或者未答累计3题的，系统自动判定考试不合格并退出考试。考试未通过的，可以在24小时内申请2次补考机会。“学法减分”过程中，存在冒名顶替、弄虚作假情形的，驾驶人将被加入至全国黑名单信息库，3个记分周期内不得通过互联网服务平台、自助机办理交通管理业务。

记者答题过程耗时4分13秒，首次考试通过后，需重新进入学习，可再次参加考试。APP直接从系统中完成“减分”。从注册到完成“减分”，记者减1分耗时35分钟左右。

对于“学法减分”机制，北京的司机们抱有不同看法。记者路上随机采访了5位司机，其中包括职业司机和不少新手。

其中3位司机认为，这样的方式方便了市民。“这样的方式挺好的，等于我们一年有18分了。”新手司机李女士表示，以前自己违章后，担心记满12分后需要重新学习，通常会花钱找“分虫”减分。而如今只要在违章之后进行学习，既可复习安全知识，也能减分。她认为，这样的机制不仅能在潜移默化中教育和引导驾驶人，增加守法意识，还能有效遏制“分虫”的孳生。“而且减分学习挺难熬的，如果要减6分，还是一个挺大工作量的。”李女士说。文/王浩雄