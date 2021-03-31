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核心区率先登记停车设施，接入动静态停车数据——

北京今年建成停车资源数据库

2021年03月31日07:59 来源：人民网－人民日报海外版

　　本报北京电　（记者王昊男）记者近日从北京市交通综合治理领导小组了解到，《2021年北京市交通综合治理行动计划》已于近日正式印发实施，北京从优化供给、调控需求、强化治理三个方面提出了38项治理措施。其中明确提出，将持续推进道路停车改革，全面加强停车设施资源统筹管理，今年建成全市统一的停车资源数据库。

　　据了解，停车资源数据库将从核心区率先开展停车设施登记，并接入动静态停车数据。同时，北京还将大力推进停车设施有偿错时共享，今年东城、西城各新增700个错时共享停车位，朝阳、海淀、丰台和石景山每个街道（乡镇）新增2处错时共享停车场，其他区按照实际需求推进开展。针对互联网租赁自行车停放，北京将继续实施总量调控，动态调整企业车辆投放规模。

　　另外，今年北京交通部门将加快推进轨道交通四网融合发展，推动与铁路部门签订路地战略合作框架协议，研究完成四网融合顶层设计，打造“一套体系、一网运营、一票通行、一站安检”。建设第一批71个城市活力微中心，加快在轨道交通车站设置便利店、书店、自动体外除颤仪（AED）等便民增值服务。

(责编：崔元苑、杨迪)



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