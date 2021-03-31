持续推动太极拳“入奥”

太极学员在河南省焦作市温县陈家沟的一个家庭拳馆内练拳。

新华社记者 李嘉南摄

太极拳“走出去”有何进展？申遗成功后如何传承保护？“武术入奥”梦想能否实现？近日，就太极拳发展的热点话题，本报记者专访了国家体育总局武术运动管理中心副主任、中国武术协会副主席张征。

加快走向世界

近日，由中国武术协会主办的中国—拉美和加勒比国家（地区）太极拳网络大赛拉开帷幕，并将从4月1日起进入网络投票和专业评判阶段。

张征介绍，此次中拉太极拳大赛已有12个拉共体国家明确报名意向，共设置新标准套路、传统套路等23个比赛项目，预计国内外选手参赛约700人。

“这项赛事的举行体现了中拉人民携手抗疫、风雨同舟、守望相助的情谊。”张征说，比赛以线上形式举办，适应了疫情防控的要求。中拉太极拳爱好者“相聚在云端”，以健身、健康的方式促进民心相通，助力中拉命运共同体建设。

中拉太极高手“云端切磋”的盛事，是近年来中华武术对外推广、加快走出去的缩影。据不完全统计，目前太极拳已在150多个国家和地区传播，有80多个国家和地区建立了太极拳组织，习练者达数亿人之多。

张征说，太极拳的健身功能、文化属性在国际上已有共识。“国际著名的科研、医疗机构就太极拳在健身祛病、慢性疾病康复等方面的作用发表了不少研究成果。太极拳简便易行，蕴含着中国传统的哲学思想，可以很好地舒缓身心，是一种可以终身锻炼的体育项目和生活方式。”

张征介绍，中国武术协会将通过多边交流机制，进一步加强太极拳的国际推广。其中，计划在海外布局1000个武术太极拳段位考点，培养5000名教学骨干，推动太极拳进入海外的教学机构、侨团侨社，弘扬太极拳文化。

做好传承发展

2020年12月17日，太极拳申遗成功，成为中国第41个列入联合国教科文组织非物质文化遗产相关名录的项目。经过数百年的传承和发展，太极拳已成为向世界展现中国传统文化的独特窗口。

张征介绍，为保护和发扬太极拳的非物质文化遗产属性，将进一步加强对太极拳文化的挖掘和整理。通过国际性论坛等品牌性活动的举行，加强针对太极拳的创新性研究和开发转化，让太极拳更好地服务于人类健康。

在太极拳的管理和推广方面，张征说，中国武协推出了“六个一工程”，即织牢一张推广网络、建立一批健身站点、构建一个技术体系、培养一支骨干队伍、编制一套指导丛书、搭建一个交流平台。

更好地向线上转移、服务于全民健身的新需求，也是太极拳运动的重要发展方向。

张征说，在疫情出现之初，中国武协就向各级武术业务主管部门发出倡议，广泛开展武术和太极拳的居家健身活动。2020年6月，中国武协举办了全球太极拳网络大赛，吸引了来自30多个国家和地区的2万多名选手报名参赛，网络点击达1.4亿。

“‘互联网+’为太极拳开拓了新的推广渠道和平台，动员和凝聚了全世界的太极拳爱好者，也让老百姓有了更多的健康获得感。”张征说，除了线下活动和赛事之外，中国武协未来还将举办更多的线上太极拳比赛。

大力开展推广

一年多以前，武术被列为2022达喀尔青奥会的正式比赛项目。其中，太极拳和太极扇位列武术项目的4个小项当中。首次成为奥林匹克系列运动会正式比赛项目，这让以太极拳为代表的武术距离“入奥”任务更进一步。

“力争武术项目早日进入奥运会是《体育强国建设纲要》提出的要求。武术作为一个体育项目，同奥林匹克的宗旨和精神是一致的，‘武术入奥’也是世界武术爱好者共同的愿望。”张征说。

据了解，“武术入奥”近年来取得了可喜的进步。中国武术协会和国际武术联合会大力开展武术推广工作，努力提升武术国际影响力，力求使武术在普及程度、组织建设、竞赛规则、比赛数量等方面基本满足奥运要求，为“武术入奥”奠定坚实的基础。

张征说，中国武协将继续加强顶层设计、提供技术支持、参与项目设置，对标奥运、完善规则，推动武术项目更加符合奥运会的要求。

加强太极拳等武术项目在全球的推广，尤其是要扩大在青少年中的影响力，同样是“武术入奥”的关键。对此，张征表示，中国将发挥武术发源国的优势，积极开展武术的对外技术援助，帮助各国提升武术发展水平。其中，将在海外建立武术推广协作机制，覆盖拉美和加勒比国家、中东欧国家、东盟十国、上合组织、环地中海国家等区域，把中国的武术的标准推向世界。