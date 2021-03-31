宁夏出台十条措施促进学生身心健康

本报银川3月30日电 （记者刘峰）近日，为进一步加强中小学教育管理，引导学校家庭社会树立科学的育人理念，宁夏回族自治区教育厅面向社会公开征求意见后，出台《关于促进中小学生身心健康发展的十条措施》，从教学、作业、考试、读物、手机、培训、体育、视力、睡眠等各个角度，促进学生身心健康发展。

“十条措施”对学校和教师的管理职责予以明确，严禁教师要求家长检查、批改作业，布置惩罚性作业，避免机械重复训练。学校和教师不得以任何形式公布学生考试成绩和排名。严禁在职教师到校外培训机构兼职，或为校外培训机构介绍生源、提供相关信息。学校要保证学生在校期间每天体育活动时间不少于1小时，并开设心理健康教育课程及心理素质拓展活动。

据了解，宁夏要求各级教育部门和学校把落实“十条措施”作为规范教育教学行为的底线要求，建立主要负责人和班子成员包片包校制度，做到令行禁止。

《 人民日报 》（ 2021年03月31日 12 版）