中国癌症基金会八届理事会换届会议暨八届一次理事会在京举行

3月27日，中国癌症基金会八届理事会换届会议暨八届一次理事会在北京召开，会议选举产生了第八届理事会理事及八届理事会负责人。会议通过了监事会名单。

国家癌症中心原副主任、中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯当选为中国癌症基金会第八届理事会理事长，原卫生部疾病预防控制局副局长孔灵芝当选为第八届理事会副理事长兼秘书长，北京大学原副校长、北京大学医学部原常务副主任柯杨和国家癌症中心副主任、中国医学科学院肿瘤医院党委副书记付凤环当选为第八届理事会副理事长。

会议审议并通过了《第七届理事会工作报告》、《2020年工作报告》，审议并通过了《第七届理事会财务工作报告》、《2020年经费收支决算及2021年经费收支预算》，审议并通过了《2021年工作计划》，审议并通过了《中国癌症基金会章程》（修改草案）和《重大事项议事决策制度》，提议并通过了中国癌症基金会副秘书长及内部机构设置和负责人调整。 （来源：中国癌症基金会官网）