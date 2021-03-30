2021人民健康社区中老年健康促进系列活动在京启动

为深入推进健康中国行动，助力健康老龄化的实现，引导中老年人群树立早认识、早预防、早健康的意识，3月26日，由人民网·人民健康主办，北京方庄社区卫生服务中心支持，葛兰素史克中国公益支持的“健康中国 预防先行——2021人民健康社区中老年健康促进系列活动全国启动会”在北京方庄社区卫生服务中心举行。

健康中国行动推进委员会办公室宣传组组长卢春山在会上表示，聚焦中老年健康问题，开启人民健康社区“中老年健康促进”系列活动，对于跑赢人口老龄化，必须健康优先发展，加快建成健康中国具有重要意义。他指出，健康中国行动是实施健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略的交汇点，只要紧紧抓住这个交汇点就能事半功倍。“要坚持把预防为主挺在前面，努力把疾病挡在外面。2019年国家卫健委发布的关于预防老年失能的核心信息中关于‘进行预防接种’，它建议老年人定期注射肺炎球菌疫苗和带状疱疹疫苗，流感流行季前在医生的指导下接种流感疫苗。”卢春山说，“要抓住社区卫生服务中心这个‘细胞核’，积极开展健康细胞工程建设。要大力开展社区健康促进活动，为居民带来更多的获得感、幸福感和安全感。”

人民网战略委员会委员、人民健康总经理万世成表示，人民网·人民健康于2020年8月启动了“人民健康社区活动”，以健康生活圈子的方式，不断凝聚和扩大热衷健康、热爱生活的人群，积极助力健康老龄化。此次活动作为“人民健康社区活动”的一部分，将在全国10个城市开展，以线下科普宣教、线上科普传播的形式，向广大中老年人群普及健康知识，传播健康理念，引导大众主动做好疾病预防，提升群众健康素养。

北京市丰台区卫健委主任刘婉莹表示，当前丰台区正在举全区之力开展创建国家卫生区和国家健康促进区的两项创建工作。丰台区通过智慧家医、上门服务、强化老年人健康宣传等方面推动健康养老工作，为居民提供全生命周期、全方位、高质量、高效率的基层卫生服务，进一步推进丰台区医疗卫生整体提升和老年人的幸福健康的生活落地。

“在重大传染病疫情面前，坚持预防为主，及时防范尤为重要。”北京方庄社区卫生服务中心主任吴浩表示，科技是改变生活、创新生活、改善生活的重要一环，疫苗是科技发展的一个结晶，接种疫苗也是预防传染病的最有效、最经济的方式之一。当前，方庄社区卫生服务中心正在全力实施疫苗接种工程，接种疫苗也是每个公民的义务，每个人都是自己健康的第一责任人。推动疫苗接种，建立主动的群体免疫屏障，是推动健康中国战略实施的重要一环。

活动现场，中国疾控中心慢病中心主任吴静、北京医院皮肤科主任常建民、北京市朝阳区疾病预防控制中心副主任医师白云骅、葛兰素史克中国疫苗业务负责人孙蕾四位嘉宾就中老年人慢病管理与疾病预防这个主题进行讨论和分享。

吴静表示，要让接种适宜疫苗成为一种新的健康生活方式。应倡导符合条件的中老年人群接种具有成本效益的流感疫苗、肺炎疫苗、带状疱疹疫苗等疫苗，提升我国中老年人的健康水平。常建民表示，中老年群体是病原性疾病、感染性疾病的高发和易感人群，提升自身免疫力至关重要，接种疫苗是提高自身抵抗力的有效手段之一，春季是皮肤病的高发季节，皮肤病的发生受多种因素影响，对于带状疱疹来说，接种疫苗是预防的重要手段。

“接种疫苗是十分有效的免疫策略，适宜中老年群体接种的疫苗有很多。”白云骅提到，自己曾经也患过带状疱疹，患病期间给自己工作和生活造成了很大的困扰，很庆幸现在中老年人可以通过接种疫苗的方式，尽可能的减少带状疱疹带来的困扰。

“作为全球性疫苗企业、也是首批进入中国的跨国药企之一，GSK非常荣幸能够公益支持本次活动，携手各方，支持疫苗科普工作，帮助更多中老年人树立‘预防先行’的意识，我们责无旁贷。”孙蕾说。

为进一步普及健康知识，提升居民健康素养，中国医科大学航空总医院老年医学/全科医学科主任刘祎秀，方庄社区卫生服务中心中医康复科副主任医师胡向林在活动现场就中老年人常见病及预防等方面的话题开展了科普讲座，以浅显易懂的形式向社区居民普及健康知识，提高中老年人基本预防意识，助力健康老龄化的实现。