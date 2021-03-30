直播主题：从现在做起，预防糖尿病

糖尿病的生活方式干预不但应该贯彻糖尿病治疗的始终，而且应该从糖尿病前期就开始。生活方式干预，不仅可以帮助糖尿病患者降低血糖，而且可以帮助糖尿病高危人群预防或延缓糖尿病的出现。如何科学的进行生活方式干预，是很多糖尿病及糖尿病前期患者困惑的问题，也是本次直播的主要内容。

糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。长期存在的高血糖，导致各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。无论1型糖尿病还是2型糖尿病都不可治愈，治疗以控制病情进展、预防严重危及患者健康的并发症为目标。糖尿病并发症也大多难以治愈，或缓慢进展，或反复发生，预防糖尿病及其并发症显得尤为重要。

2021年04月02日 （周五）10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请北京医院内分泌科副主任医师周雁做客《青年医“声”》栏目，结合糖尿病发病特点，科普疾病的预防、诊疗及日常管理，千万不要错过。

专家简介：

周雁，北京医院内分泌科副主任、副主任医师、医学博士，从业近20年一直从事临床工作，兼任中华医学会糖尿病学分会青年委员，中国医师协会内分泌代谢科医师分会青年委员，北京医学会糖尿病分会青年委员副主委，另在多个国家级专科学会中担任委员。主编《求医问药找专家血脂异常知识问答》，参编医学著作多部。

擅长：对于糖尿病合并肥胖、单纯性肥胖、糖尿病合并高血脂高尿酸高血压的综合治疗积累了大量临床经验，擅长对于初发糖尿病、糖尿病合并冠心病、老年糖尿病、妊娠糖尿病、围手术期等情况进行有针对性的精准血糖管理，也有多年诊治糖尿病各种急慢性并发症的临床经验。

糖尿病的典型症状为与高血糖相关的“三多一少”和皮肤感染、乏力、视力变化等症状和临床表现，但很多早期患者常常没有任何症状或症状较轻。随着疾病的发展，糖尿病患者会逐渐出现多系统损伤，并出现与并发症相关的临床症状。

糖尿病的治疗目标：控制糖尿病症状，防止出现急性代谢并发症，预防慢性并发症，提高糖尿病患者的生活质量，建立较完善的糖尿病教育管理体系，为息者提供生活方式干预和药物治疗的个体化指导。

糖尿病的治疗需要综合治疗。鉴于每位糖尿病患者的病情及年龄不同，治疗方案也不同，但不论哪种类型的糖尿病，不论病情轻重，都应进行饮食治疗，并尽量多地接受糖尿病知识，提高自我管理能力。目前，1、2 型糖尿病尚不能完全治愈，但从医用胰岛素发现以来，采用饮食控制配合降糖药物或者胰岛素补充相结合的治疗方案，糖尿病得到了很好的治疗和控制。

各级政府、卫生部门、社会各界共同参与糖尿病的防治、教育和保健计划。需在一般人群中宣传普及健康生活方式和糖尿病的防治知识，在重点高危人群中开展糖尿病筛查，提倡积极健康的生活方式。对一般人群通过倡导合理脸食、经常运动来预防肥胖，对糖尿病前期的病人通过饮食和运动来减少糖尿病风险。

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