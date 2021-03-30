这个清明假期要怎么玩？

今年清明假期，“补偿式出游”或“留下周边游”成为两个主流选择，另外也有少部分假期灵活的人们将选择拼个年假跨省游。据了解，2021年“就地过年”后迎来的首个小长假里，在各种旅游利好的助推下，人们积压已久的旅行热情将得到释放。带着“补偿未完成的旅游”的心理，一方面“补偿式返乡”“补偿式出游”成为强劲新需求，国内游也将迎来小高潮，另一方面部分不打算出省、出市的游客，也会利用假期出外踏青，可以预见，当地周边游也将像此前春节假期那样爆棚，甚至热度还可能更高。

在各种出游心态下，清明假期的出游趋势已经清晰可见。还剩几天假期就到来了，这个假期你打算怎么过？

游客心态：

憋太久了 这次想去远一点

在广州某企业做财务工作的李小姐这两天开始密集留意清明假期出游的旅游信息，李小姐表示，以往清明假期都会约朋友出外踏青，去年因为疫情的关系没有成行，最近看到全国绿码通行以及文旅部的一些利好消息，发现身边的同事朋友也开始热烈讨论清明假期的旅游计划。“最近看好多地方的樱花都开了，还有很多花海美景，真的太美了，旅行计划搁置太久了，早就想出趟远门了。”李小姐表示，今年的年假还没请过，她打算请多两天年假，拼着清明假期跨省出游，到空气清新、自然环境好的地方去散散心。

像李小姐这样计划在清明假期出远门的人还不少。记者发现，这个清明假期，不少游客都是出于一种“补偿式出游”的心态在策划行程。对很多人来说，去年疫情发生之后，除了本地以及周边游外，实在是太久没有策划时间较长的跨省出游行程了。王女士家在湖南长沙，春节期间响应“就地过年”号召，几乎年年都回家和父母过年的她，今年春节留在了广州。王女士表示，自己打算清明假期回趟长沙看看父母和爷爷奶奶：“广州到长沙坐高铁不到3小时就到了，这次算是‘补偿式返乡’，把春节期间没有回家团聚的遗憾补起来。”王女士说，三天假期的时间回家小聚一下也够了，不打算再另外拼假：“想把年假留起来，今年五一假期有5天，到时候拼个假去远一点的地方，正在考虑约伴去西北地区玩。”

“清明假期只有三天，又不打算拼假，还是留在广州就地度假吧。”游客唐先生表示，清明假期家里已经预约了扫墓，剩下的两天假期时间，孩子依然要上课外班，所以也没计划走太远。“最多周边番禺、花都走走吧。”和春节假期“就地过年”的心态不同，不少留下来度过小长假的市民游客对于假期安排更加充满灵活性。本地旅行社方面反馈，连日来前来咨询清明小长假出游产品的游客日益增多，从上周开始已经进入了预订高峰。

热门玩法：

游客偏爱国内赏花游 宅民宿再掀热潮

记者了解到，针对清明小长假，市内有旅行社推出不少踏青赏花新线路，业内均寄望于由此继续催旺跨省游。驴妈妈旅游网方面透露， 3月以来，该平台出游人次一直呈现高速增长趋势，截至目前，周边游依然是清明假期期间市民游客的主要选择，国内长线游则更受年轻上班族、情侣欢迎，其中，无锡、杭州、苏州、湖州、广州、上海、成都、北京、三亚、扬州，位居十大热门目的地。

广之旅方面透露，随着全国各地陆续迎来赏花佳期，“赏花游”将成为跨省乡村游的一大主题。南湖国旅方面表示，目前国内线路中有一些方向特别受欢迎，比如去湖南郴州赏樱花桃花梨花李花，到贵州肇兴体验肇兴侗寨、岜沙苗寨的同时，还会安排入住加榜梯田边拍摄春耕水影，品尝侗家长桌宴，这些走进乡村又有独特参与性体验的行程，特别受市民游客欢迎。

根据旅行社方面反馈，省内线方面，预计在今年清明假期期间也将迎来一波出游新高潮。踏青赏花、省内联游、温泉等线路都颇受欢迎，尤其是“温泉+赏花”的线路更受到热捧，韶关、英德以及广州从化、增城等地都是游客青睐的出游热点。旅行社方面预计，下周将迎来清明省内游的报名高峰。

此外，清明假期期间，精挑细选一家民宿“宅着”也是热门玩法。途家近期发布的《2021清明节民宿出游预测报告》显示，相较于去年清明疫情下的谨慎观望出行，今年大家的出游热情明显高涨，民宿提前预订量较去年同期暴增超35倍，乡村旅游目的地表现抢眼，乡村民宿提前订单量占总预订量超过60%，民宿平均客单价为941元，较去年同期平均住宿价格增长约240%。

出游注意：

做好个人防护 警惕“不合理低价游”

假期期间将迎来国内出游小高峰，如何保障游客游得安心、放心、开心？日前，文旅部办公厅印发了《关于做好2021年清明节、劳动节、端午节文化和旅游假日市场工作的通知》，要求各地文化和旅游部门做好春季文化和旅游假日市场工作。

根据文旅部的要求，各地将按照当地疫情防控指挥机构统一部署，科学精准做好疫情防控工作，不搞“一刀切”。A级旅游景区将合理设置游客接待上限，持续推进门票预约制度。相关部门也会指导旅行社和在线旅游企业严格落实疫情防控要求，而星级饭店也将在指导下实行客房日用品“一客一换一消毒”。此外，还将引导公众做到戴口罩、少接触、常消毒，养成“一米线”好习惯。目前依然处在疫情防控阶段，游客在出游期间，一定要遵守相关规定，做好个人防护。

此外，近期文旅部也开展了未经许可经营旅行社业务专项整治行动，本次专项整治行动将重点整治两类违法违规经营行为，包括“以免费旅游、购物（会员）送旅游、旅游赠礼品等名义或者以俱乐部、康养活动等形式招徕旅游者，未经许可经营旅行社业务的违法违规经营行为”，以及“未经许可，通过互联网开展招徕旅游者等旅行社业务的违法违规经营行为”。假期期间，游客也要警惕类似“不合理低价游”的陷阱，安全、安心出游。

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五一假期提前启动

热度比清明更高

值得一提的是，虽然距离五一假期尚有一个月的时间，但目前国内游预订情况已经超过清明假期，长达5天的五一假期将促使市民游客出游热情进一步提升。飞猪旅行平台的数据显示，今年五一机票平均预订周期提前至55天左右，预订量也较2019年同期增长超100%，跨省长线游热情高涨，很多人还没规划好清明小长假，就早早地把五一出行的机票安排上了。清明、五一的搜索量较高的热门航线，以北京、上海、广州、深圳出港至西南的成都、重庆航线同比增幅最多，旅游航线目的地方面，前往云南的同比增幅最多。

广之旅方面表示，近期部分清明、五一省内、跨省线路也在广之旅春季旅展上上架，并有预售抢位优惠，成为市民关注的又一热点，尤其是横跨五一假期的国内游产品最受青睐，比如五一前往云南普者黑的线路，可带领游客体验欢乐田园假期，城市人打卡美丽乡村的热情越来越高。