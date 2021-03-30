吃出健康，也是一种文创态度

所谓“文创态度”，就是把文化创意和美学融进生活，使我们的生活既身心健康，也绚丽多彩。中国是美食国度，近年来，吃的文化也从原来的吃饱向吃好、吃出健康递进。

日前，“诗意花城生活圈”大讲堂首讲举行，广州市红十字会医院营养科主任谭荣韶医生就“如何吃出健康”这一主题，结合实际案例，阐述了如何通过饮食来预防疾病，治疗疾病，避免饮食误区，以及在“文创态度”的影响下，吃的环境、品质、材料、颜色、气味等，更能够增强“吃出健康”的心理愉悦，使吃的文化进一步“发扬光大”“升级迭代”。

这些都是“生活习惯病”

谭荣韶表示，近年来，人民生活水平显著提升，但有关数据显示，慢性病的患病率越来越多，比如肿瘤、糖尿病、高血压等。

这背后的原因是什么？数据显示，在制约人类健康的主要因素中，生活条件和生活习惯约占50%～55%；环境状况约占20%～25%；遗传因素约占15%～20%；医疗保健机构的工作约占10%～15%，死亡的因素中有60%与生活习惯有关，在我国，不健康生活方式占总死因中的37.3%。

而这些因不健康的生活方式和环境因素所致的严重威胁人类健康和生命的疾病统称为“生活习惯病”。其中包括心脑血管病、恶性肿瘤、肺部疾病、2型糖尿病、肥胖、高血脂(家庭遗传除外)、痛风和骨质疏松症，甚至包括一些足部皮肤病等等。

预防的第一步是均衡膳食

谭荣韶表示，俗话说，“医食同源，药食同根”，医神孙思邈在治疗疾病的时候，首先是以食物进行治疗，如果食疗行不通再用药物去治疗。实际上在古代没有现在这么多先进的药物的时候，食疗就是最简单的方法和最有效的方法。

在现场，谭荣韶从营养学角度分享了如何合理饮食、均衡膳食。

“第一条就是食物要多样化。”谭荣韶说，根据我国居民膳食指南，成年人（包括老人在内）每天的膳食应包括谷薯类、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆坚果类等食物，平均每天摄入12种以上食物，每周25种以上。

“在多样化食物的基础上，以谷物为主，需要注意的是应避免米饭过度精细化，在米饭的基础上搭配粗粮杂粮，比如小米、燕麦、荞麦或者是饭里面加点红薯玉米；蔬菜和水果最佳的食用量分别为每天500克蔬菜、200~350克水果；同时适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉。” 谭荣韶说道。

“少油少盐，控糖限酒”也是谭荣韶在讲座现场多次强调的内容，像有些地方菜系多油多盐，所以高血压、高血脂、糖尿病的发病就增加了。他建议，每日油的摄入量不超过30克，盐则是6克左右，这对于防治慢性病非常关键。

每餐保证食物色彩丰富多样

对于现代年轻人爱喝的奶茶，谭荣韶也特别提醒，一定不能“每日一杯”，奶茶的含糖量很高，很多奶茶还喜欢加奶盖，这些都让一杯小小的奶茶热量和脂肪爆表。根据最新的研究显示，糖除了是冠心病的危险因素以外，还与肥胖、糖尿病、高血压、痛风等疾病密切相关。

为了方便记忆，谭荣韶现场分享了饮食手掌法则，即一餐吃一个拳头大的米饭，其中三分之一是粗粮，吃一个拳头大小的水果，吃双手一捧左右的蔬菜，一巴掌那么大的肉，半个拇指大小的盐。

他同时指出，多彩饮食也对健康大有裨益。“天然色素赋予了食物五彩斑斓的外表，以及不同的健康益处。每餐保证食物色彩的丰富多样，能让我们摄入充足天然色素，利于养生保健。”（李巧蓉）