清明节吃啥?亮点逐个数

今年可预订的乳猪大小从3.5斤到8斤之间。

白切鸡、烧鸡等套餐都受到消费者关注。

今年清明节的食品选择更多样化了。

青团今年很受欢迎。

清明节将至，节日食品已轮番登场。今年清明节，广州允许到各祭扫场所现场祭扫，但须提前办理预约登记。目前，不少星级酒店、粤菜餐厅已陆续上架乳猪等祭祖食品，价格较去年有所上升。此外，在新零售助力下，江南清明传统小吃青团全国走俏，今年，风靡全国的螺蛳粉口味以及本地特色的虾仁口味颇受消费者欢迎，成为年轻一族的节令食品“新宠”。

文、图/广州日报全媒体记者 曾繁莹 通讯员 Jenny

亮点一：祭祖食品不仅限于乳猪

红皮赤壮的烧猪寓意鸿运当头，清明祭祖备一头乳猪，以乳猪用作祭品向祖先表示孝心以及敬意，是广州的传统习俗。亦有部分家庭以烧鹅、烧味等拜祭祖先。近日，全媒体记者走访市场了解到，不少餐厅已开启乳猪预订，乳猪大小从3.5斤到8斤之间，价格幅度在588元/只到1088元/只之间。

广州酒家方面称，今年猪肉成本价上涨，乳猪也随着涨价了。据测算，同一规格的乳猪价格要比去年同期上涨20%。应市场需求，今年广州酒家在大乳猪的基础上推出3.5斤的小乳猪规格。“祭祖后，乳猪切件食用。现在的小家庭多，小规格乳猪正好满足需求，避免浪费。”据了解，大乳猪约7斤重，售价898元，小乳猪售价698元。

部分餐饮为拉动二次消费，有的乳猪套餐里还赠送餐饮消费抵用券，以长隆酒店、香江酒店为例，其乳猪套餐除了赠送发糕或莲蓉包外，还另赠100元的餐饮减免优惠；有的餐厅提供购买乳猪套餐后回店用餐，可享免费斩件以及免费加工服务。

今年，祭祖烧肉套餐、烧鹅套餐、烧鸡套餐受到市民关注。市民廖女士称，今年祭祖选择了烧肉套餐，烧肉相对更轻简更好消化，价格上也更有优势。目前祭祖烧肉套餐价格普遍在380多元/套上下，烧鹅套餐在290元/套至460元/套间，拜神鸡价格约198元/只。相比乳猪套餐能便宜至少一半。记者留意到，广州香格里拉大酒店为满足不同的群体需求，首次推出三个产品，包括祭祖金猪、拜神鸡以及祭祖发糕。“我们选择生猪现烧，不用雪冻猪，烧完的金猪约5斤重，拜神鸡则选用了清远走地鸡。”

亮点二：小家庭式踏青宴成主流之选

清明时节正值踏青假期，小家庭式的踏青套餐成为消费主流选择。广州香格里拉大酒店方面称，经过半年多的市场检验，他们发现4~6人的家庭套餐特别受大众欢迎，因此今年清明假期特别定制踏青套餐，并提供外带打包服务，在外卖平台也可购买到。无独有偶，花园酒店也推出适合4人用的外卖踏青套餐，涵盖了时令菜荞菜烧肉和艾糍等8个菜肴。记者观察到，荞菜、红苋菜、香椿、春笋、艾糍等时令食材是多数踏青宴中的主要食材。

亮点三：螺蛳粉青团上市3小时内售罄

青团这一江南传统小吃通过新零售走红全国，网红元素创新口味，令其成为年轻一族的节令食品“新宠”，口味的猎奇也赋予了青团社交属性。近日，全媒体记者从盒马方面了解到，今年盒马工坊原创青团除了延续过往的咸蛋黄爆珠、笋干菜和腌笃鲜口味以外，还新添了多款“独特”味道，包括酸辣凤爪和螺蛳粉口味。螺蛳粉口味尤其受追捧，在上市当日3小时内，部分门店就已售罄。

“去年，喜茶X盒马奶茶青团爆火后，我们发现消费者对于创新口味的接受度是很高的“。盒马广州区域采购肖言介绍，“负责爆品研发的采购团队走访了各地小吃街，针对社交平台上的美食提出了上百种青团方案，螺蛳粉最终凭借特别的口味和专业的感官测试脱颖而出。

此外，今年盒马在广东地区也首次推出了本地口味青团，包括与老字号陶陶居联名的虾仁、巧克力和榴莲口味，还有采用梅州山区鲜艾叶为原材料的客家青团。特别是虾仁口味上市三周以来，在深圳的销量已经涨了三倍。

利口福方面告诉全媒体记者，青团销售刚进入高峰，主要有奶黄肉松、豆沙、芒果三种口味，其中芒果与肉松风味较为受欢迎。