“用不来智能手机，能不能现场报名？”

“没问题，您携带身份证即可！”

3月24日上午10点半，北京市海淀区学院路街道疫苗临时接种点外，由该街道办事处文明引导员、巡防队员组成的志愿者队伍，正有序引导并逐一回答着老年接种者的疑问。

近日，多地启动60岁及以上老年人新冠疫苗接种工作。记者采访发现，多个接种点采取街道办事处与辖区医疗卫生机构协同工作机制，力争让老年人接种无负担、无顾虑。

接种点入口将60岁及以上老年接种者与普通接种者分开，在“老年人专用通道”标识的指引下，记者“抄近道”来到大厅咨询区。这里专向老年接种者开放，确保每位老年人接种前测量血压，并进行一对一健康咨询。

“在街道家委会的介绍下，我自愿报名，成功预约。”一位健谈的大爷打开了话匣子。“国家的好政策必须积极响应，既对个人好，也为国家好！”

一位系着明艳丝巾的阿姨正靠窗晒太阳。“刚刚测血压，医生说我血压有点高，让我稍后复测。”

北京市海淀区学院路社区卫生服务中心主任佘瑞芳介绍，咨询区会对疾病史、过敏史进行细致问询，考虑到部分老年人记性差、反应慢，接下来在登记区、接种区还会分两轮问询。“我们允许1名家属陪同，对于行动不便或独自前往的老年人，会安排志愿者全程陪同。老年接种者无需排队，按优先原则，随到随登记，在接种区也一样。”

接种区约100平方米，有6名医务人员。“为控制接种区人员数量，超出12名接种者时（允许1名接种者在1米线外等候），其余接种者需在楼道等候。”佘瑞芳指着紫外线消毒灯说，接种区1天3次进行灭菌处理。

记者跟随佘瑞芳进入留观区。“出口处，有工作人员查验入场时间，确保留观满30分钟。”正说着，一位大妈额头顶着近视镜，眼睛眯成细缝，捧着手机走来。“您快帮我看看，我4月3日外出旅游，4月13日返京，不会错过打第二针吧？”

“您别急。”佘瑞芳告诉大妈，“到京第2天就可接种。到时我们会短信通知您，放心吧。”

据了解，自3月13日起，该接种点开始为60岁及以上老年人接种新冠疫苗，目前已接种1967人，最大年龄为95岁，尚未出现不良反应等情况。为满足需要，继开展周末接种服务后，又新增晚间延时服务。（下转第2版）（上接第1版）

在北京市东城区永外街道疫苗临时接种点，北京市东城区第一人民医院医务科科长刘玉山告诉记者，目前采取线上预约和现场报名相结合的形式。“根据接种者数量，会随时增派医务人员，确保当日到场、当日接种。”

与学院路街道临时接种点类似，永外街道临时接种点同样被划分为几大个区域：筛查区、登记区、接种区和留观区。

刘玉山说：“我们在筛查区人力投入最多，医务人员会根据知情同意书上的接种禁忌与接种者一一核对，并确保老年人血压、血糖控制在稳定水平。老年人关注最多的问题也集中在接种后是否对血压、血糖有影响，我们会给予明确答复，打消他们的顾虑。”

延伸阅读

为疫情防控大局作出贡献

全国人大代表、山西医科大学第二医院血液科主任医师杨林花一直关注着国内新冠疫苗的接种情况。“有些人觉得国内疫情得到了有效控制，就误认为疫情离自己很远，接种疫苗的紧迫性不强，但在全球仍处于高位流行的现实下，没有谁可以独善其身。”

杨林花说，全国目前正在按照统一方案、统一部署和安排，分阶段开展各类人群的疫苗接种工作，接种人数也正在稳步增长，但距离较高的人群免疫保护水平还有较大差距。“接种疫苗是最有效的疫情防控手段。”杨林花呼吁，全国各地群众都应根据当地统一接种计划，积极接种新冠疫苗。

全国人大代表、山东中医药大学附属眼科医院院长毕宏生说，我国很快研发出疫苗，并及时为公众接种，让每一位国人感到自豪和欣慰。“国内已经获批上市的几款新冠疫苗，都已经完成了大规模临床试验，安全性、有效性得到验证。”毕宏生表示，除了大规模临床试验，几款国产疫苗已经在全球不少国家投入实际接种，在国内也积累了数千万剂次的接种经验，总体情况比较平稳。

“目前，疫苗接种已成为全球各国防控疫情的首要举措。”毕宏生说，全民免费接种新冠疫苗，再一次充分显示了我国社会制度的优越性，已纳入接种范围的人群，都应珍惜接种疫苗的机会，为疫情防控大局作出贡献。