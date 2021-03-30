围绕“七个聚焦”发展中医药

3月29日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍深入贯彻“十四五”规划、推进中医药振兴发展有关情况。国家中医药管理局局长于文明在发布会上表示，“十四五”时期，推动中医药振兴发展将重点围绕“七个聚焦”开展。

于文明指出，党的十八大以来，党中央、国务院高度重视中医药发展，把中医药工作摆在更加突出的位置。中医药发展成为国家战略，形成党委政府高度重视、部门协同、上下联动、齐抓共管的良好氛围，中医药服务能力和特色优势进一步彰显，全社会的关注度、人民群众的认可度显著提升，中医药振兴发展迎来天时、地利、人和的大好时机。

党的十九届五中全会提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，大力发展中医药事业”的任务要求，国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要对中医药发展作出了重大战略部署。“十四五”期间，国家中医药管理局将坚持“内外兼修”“扬优势、建高地、强弱项、显特色、补短板、增供给”，以编制实施“十四五”中医药发展规划、实施中医药振兴发展重大工程为两大抓手，全面提升中医药特色优势和服务能力。

于文明介绍，“十四五”时期，推动中医药振兴发展重点围绕“七个聚焦”开展：聚焦疫病防治能力建设，发挥好中医药疫情防控独特优势和作用；聚焦特色人才培养，加强人才队伍建设；聚焦医疗资源提质扩容，推进优质高效中医药服务体系建设；聚焦高质量发展，促进中医药传承创新和中药质量提升；聚焦遵循中医药规律和特点，建立完善评价和标准体系；聚焦开放发展，加强中医药国际交流与合作；聚焦体制机制改革，营造促进中医药振兴发展的良好政策环境。（记者崔芳）