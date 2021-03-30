春意浓！北京今明天最高气温将连超20℃ 花粉浓度维持高水平

预计今明天（3月30日至31日）北京进入升温通道，最高气温维持在20℃以上，但最低气温在10℃左右，昼夜温差大。同时，花粉浓度整体处于很高水平，易敏人群外出需注意防护。

昨天，北京以晴到多云天气为主，午后气温超过了19℃，暖意浓浓。但在南风影响下，PM10再度升高，出现沙尘回流现象。像房山区一度达到中度污染。

北京市气象台预计，今天白天晴转多云，北风二级转南风三四级，最高气温21℃；夜间多云转晴，南转北风二级左右，最低气温9℃。

明天，气温还会继续上升，最高气温或达24℃，最低气温也将升至10℃。但4月初有冷空气活动，气温会有所下降，公众需关注临近预报。

另外，近期花粉浓度整体处于很高水平，以杨树、柏树花粉为主。

气象专家提醒，近期北京昼夜温差大，公众早晚出行适当调整着装，谨防感冒。天干物燥，又临近清明，请注意用火安全，文明祭扫。花粉浓度很高，易敏人群注意防护。