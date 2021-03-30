国家将建设中医疫病防治基地

3月29日，国新办举行新闻发布会，国家中医药管理局介绍深入贯彻“十四五”规划，推进中医药振兴发展有关情况。国家中医药管理局局长于文明表示，“十四五”期间，国家中医药管理局将以服务人民健康为中心，以传承精华、守正创新为主线，以深化改革、完善制度为动力，坚持发挥中医药特色优势和多元价值作用，坚持突出中医药医疗服务核心价值，为健康中国建设、全面建设社会主义现代化国家作出应有贡献。

据介绍，“十四五”期间中医药建设首先要聚焦疫病防治能力建设，发挥好疫情防控独特优势和作用。完善中西医结合救治机制，加强国家中医应急医疗队伍和基地建设，深化中医药疫病理论研究、中医药抗疫有效经验总结和临床数据挖掘，科学总结中医药防治的疗效成果。其次，聚焦特色人才培养，加强人才队伍建设；聚焦医疗资源提质扩容，推进优质高效服务体系建设。

在聚焦高质量发展方面，于文明表示，当务之急是要促进传承创新和中药质量提升。要加强中医药科技创新体系建设，推进道地中药材生产基地、中药质量追溯体系建设，落实中药注册管理改革举措。健全中医药科研方法、评价体系，完善临床疗效评价技术、方法。

“‘十四五’期间，国家中医药管理局将更加注重问题导向、目标导向、结果导向，进一步发挥中医药整体医学和健康医学优势，着力推动建立融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系，提升服务能力。”国家中医药管理局医政司司长蒋健说。

提升中医药服务能力，首先要突出特色优势，打造中医药服务新高地。蒋健表示，将实施优质高效医疗卫生服务体系建设规划，启动国家中医医学中心和区域中医医疗中心建设，推动省域、市域优质中医资源扩容和均衡布局。打造名院、名科、名医、名药，建设优势特色明显的中医医院，做强一批中医优势科室，提供优质高效的中医药服务。

在建设基地队伍的同时，中医医院应急能力也需进一步提升。蒋健介绍，下一步将依托高水平中医医院，建设国家中医疫病防治基地和紧急医学救援基地。加强中医医院感染性疾病科、急诊科、肺病科、重症医学科等建设。打造中医疫病防治和紧急医学救援队伍，提升中医医院应急与救治能力。

筑牢中医药服务网底，需加强中医馆建设。据悉，中医药管理局计划实现全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆，提高基层中医药服务的可及性和优质度。

中医药创新医疗模式，离不开中西医协同发展。蒋健介绍，目前在综合医院、传染病医院、专科医院等，已逐步推广中西医结合医疗模式。“一方面，强化临床科室中医师配备，打造中西医结合团队，建立中西医多学科诊疗体系，开展中西医联合诊疗；另一方面，鼓励开展中西医协作，切实提高临床治疗效果。”

要让传统的中医药发扬光大，既需要传承它的精髓，也需要大力创新。国家中医药管理局科技司司长李昱表示，“十四五”期间，中医药管理局将进一步推动加快中医药科技创新体系建设。

首先，加强中医药古典医籍精华的梳理和挖掘，守住中医药传承的根脉。李昱介绍，当前应加快《中华医藏》编纂出版项目的实施，推进中医药古籍文献的调查、保护和研究工作。做好活态传承工作，制定中医药学术传承项目和传承人管理办法，强化名老中医的学术经验传承和技艺传承研究。

此外，要加强中医药科技创新平台建设。要在中医理论、中药资源、现代中药创制、中医药疗效评价等重点领域建设一批国家重点实验室。围绕重大慢病以及特色疗法，建设10个至20个国家中医临床医学研究中心及其协调创新网络，建设30个左右国家中医药传承创新中心。

科技创新离不开人才。在加强中医药科技人才队伍和创新团队建设方面，李昱表示，将组织遴选一批国家中医药多学科交叉创新团队和国家中医药传承创新团队，培育一批具有多学科交叉创新素质和能力的青年拔尖人才队伍。培养和集聚一批跨专业、跨学科、跨领域，活跃在国际学术前沿，满足国家重大需求的一流科学家、学科领军人物和创新团队，健全人才激励机制与评价机制。