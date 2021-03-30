清明出游热 各方早应对

清明假期的出游人次有望恢复至2019年同期水平，旅游业都期盼着借此推进行业复苏进程。不过，在疫情防控常态化的形势下，短时间内释放的巨大需求又对旅游业的方方面面形成不小压力，有关方面应提早积极应对。

春光正好，花开正盛。再过几天就将迎来清明小长假，不少人打算在假日里出去走走，感受一下大美春光。

有专家作出预测，清明假期的出游人次有望恢复至2019年同期水平，预计将达到1亿人次。各大在线旅游企业的机票、酒店、租车、门票、跟团游等产品预订情况佐证了专家的乐观判断。

这当然令人欣喜，毕竟旅游业上下都期盼着，在春风的吹拂下，行业迸发出昂扬生机。不过，在疫情防控常态化的形势下，短时间内释放的巨大需求又对旅游业的方方面面形成不小压力。

首先，出游高峰时，疫情防控工作容不得半点大意。眼下，国内疫情防控形势好转，为人员流动开启了绿灯，也极大地增强了人们的出游信心和热情。同时，各地要认识到，目前全球仍处在新冠病毒大流行阶段，境外输入风险依然存在，还要继续绷紧防范疫情传播这根弦。各地要按照疫情防控指挥机构统一部署，科学精准做好疫情防控工作，景区要合理设置游客接待上限，继续推进门票预约制度，旅行社和在线旅游企业要严格落实疫情防控要求，酒店客房日用品等做到“一客一换一消毒”，公众自觉戴口罩、少接触、常消毒，养成“一米线”好习惯，对自己健康负责，也是对他人负责。

其次，旅游市场应提高管理和服务水平。旅行过程涉及吃、住、行、游方方面面，出游高峰时，让游客保有良好的旅行体验并不容易，这需要各方共同努力。清明假期到来之前，应对出游高峰的必要准备工作已经有条不紊地展开：文旅部门印发通知，对做好春季文化和旅游假日市场工作作出部署；铁路方面在旅游热门方向采取增开动车、动车重联等方式，尽力满足游客增长的出行需求；交通部门提前发布道路交通提示，提醒人们合理选择出行时间、线路、方式，避开高峰时段、警惕危险路段；市场监管部门对“不合理低价游”、旅游景区哄抬物价等违法违规行为进行精准打击……这些政策举措虽不足以解决所有问题，但能在一定程度上提升游客出行的便利度和满意度。

再次，应让游客们在出游高峰时有更丰富的选择。需要在供给上多想办法，洞悉市场变化，开发一批适应游客需求的旅游线路、旅游目的地、旅游演艺、沉浸式体验项目等；适当延长博物馆等群众喜爱的文化旅游场馆的开放时间，创新更多夜间旅游项目，方便游客错峰出游。

最后，广大游客应注意文明出行。近一段时间，一些不文明旅游行为有所抬头，比如出现了“长城刻字”的情况。清明假日期间，游客应坚守文明底线，除了要戴好口罩、坚持“一米线”距离，还应注意不攀折花木、不乱写乱画等旅游细节，切实把文明装进行囊里、落实到具体行动中。