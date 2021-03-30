地铁禁用充电宝不宜“一刀切”

3月26日，西安市交通运输局发布《西安市城市轨道交通乘客守则（征求意见稿）》，其中拟禁止“在车站、列车上使用移动充电物品”，引起人们的注意。

现在大部分人外出时最依赖的是手机，一旦手机没电了，许多事情就办不成了。因此，带充电宝给手机充电，成了许多人外出的“标配”。如果地铁禁止使用充电宝，显然会给不少人带来不便。

不过，出台这样的规定，自然也有一定道理。一方面，此前国内多个城市地铁均对充电宝出台过相关限制规定，如广州地铁、武汉地铁均有先例。其中，武汉市交通委曾发布规定，禁止乘客携带标称容量之和超过一定标准的充电宝乘坐轨道交通。另一方面，地铁禁用充电宝是出于安全考虑。此前在某些城市的地铁上曾发生过充电宝自燃事件，所幸未造成人员伤亡。

按照人们惯常的思维，充电宝自燃是小概率事件，可能不会发生在自己身上。但是，一旦在公共场合发生一次此类事件，造成的风险可能是巨大的。所以，有关地方部门出台地铁禁用充电宝规定，有一定的合理性。不过，应注意用科学依据、详细资料和有关事实向民众耐心解释，而不应一禁了之、搞“一刀切”。在规定具体执行上，应明确乘客一旦带了充电宝，是否只要不使用就可以带进地铁；地铁是否可以准备小型的密封袋，一旦安检过程中发现有乘客带了充电宝，就将充电宝装进密封袋，等其出了地铁才使用。这样的细致规定，既顾及安全，又考虑到了乘客的实际需求。

地铁禁止使用充电宝，看似小事，但也折射出“一刀切”、简单化操作很难赢得民众理解和支持，唯有将工作做实做细，做到精细化和人性化，才能让民众心服口服、易于接受和遵守，才有利于相关规定更好地落实。