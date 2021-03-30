国产宫颈癌疫苗上市 价格仅为进口的一半

国产宫颈癌二价疫苗上周在北京启动首针接种。这位女士在打完第一针疫苗后1个月、6个月再次接种，即可完成接种程序，能有效远离84.5%的宫颈癌发病风险。这意味着，我国摆脱了宫颈癌疫苗完全依赖进口的状况。

目前，在我国上市的宫颈癌二价疫苗分进口和国产两种，市民选择哪一种更合适呢？据了解，该款国产宫颈癌疫苗一针价格为329元，加上注射费，三针接种完毕花费仅需1000元左右，是进口二价疫苗价格的一半。除了价格优势之外，对于低年龄组，国产二价疫苗还有一个优点就是接种疗程短。

优点一：价格便宜一半

据了解，进口HPV疫苗的价格普遍偏高，比如九价疫苗全程费用大约在4000元左右，进口二价疫苗则在2000元左右。而国产二价疫苗一针价格为329元，加上25元的注射费，成年人全程注射下来仅需花费1000元左右，是进口二价疫苗价格的一半。只需要打两针的9岁至14岁年龄组接种价格会更便宜。

优点二：接种疗程缩短

这款国产HPV疫苗的生产企业是厦门万泰沧海生物技术有限公司，商品名为“馨可宁”。其说明书显示，9岁至14岁接种者只需接种两次即可完成全部疗程。这是国内第一次批准宫颈癌疫苗二针法。目前，进口HPV疫苗在国内未被批准二针法。进口疫苗对9岁至14岁小年龄组接种二针疫苗即可的描述中，并没有中国人的数据。万泰HPV疫苗在对975例桥接临床试验志愿者进行7个月随访后发现，9岁至14岁接种者半年内接种二针与更大年龄接种三针达到的效果是一样的。

优点三：低龄人群可接种

目前国内上市的二价HPV疫苗适用年龄是9岁至45岁；九价HPV疫苗适用人群是16岁-26岁女性；四价HPV疫苗适用年龄是20岁至45岁。世界卫生组织总干事在2018年世界卫生大会上提出全球消除宫颈癌的战略目标，2030年全球90%的9-14岁女孩需接种HPV疫苗。

2019年12月31日，国家药品监督管理局发布公告称，批准的厦门万泰沧海生物技术有限公司双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠杆菌）（商品名：馨可宁（Cecolin））上市注册申请。

据了解，该疫苗为万泰公司与厦门大学联合研发并由万泰实施转化的我国自主研发的首个宫颈癌疫苗，这是中国第一家获批的宫颈癌疫苗，意味着中国宫颈癌疫苗将结束只能依赖进口的历史。在此之前，全世界只有葛兰素史克的二价苗以及默克的四价和九价疫苗上市。

提示

二价和四价疫苗都能防御

最危险的两种癌前病变

宫颈癌疫苗，又称为HPV疫苗，是一种预防宫颈癌发病的疫苗。宫颈癌主要由感染人乳头瘤病毒（HPV）引起，该疫苗通过预防疫苗所涵盖的HPV亚型的感染，进而有效预防了相关的宫颈癌癌前病变以及宫颈癌的发生。研究发现99.7%的宫颈癌都是因感染HPV造成的，HPV也可以引发其他相对少见的癌症，如喉癌、肺癌和肛门癌等。据了解，目前有超过100种已知类型的HPV病毒，其中至少有14种基因型（称为“高危型”）被认为可以导致宫颈癌。二价HPV疫苗对2种高危型别（HPV-16和HPV-18）有保护作用。

目前，国内宫颈癌疫苗有进口二价、四价、九价疫苗和国产二价疫苗。研究显示，超过84.5%的宫颈癌由HPV（乳头状瘤病毒）16和HPV18型病毒感染，国内上市的二价和四价疫苗都能防御这两种最危险的癌前病变，对宫颈癌风险的防控率可达84.5%。九价疫苗对宫颈癌风险的防控率为90%。公众可以根据自身年龄和经济状况，选择接种不同价型的疫苗。世界卫生组织早在2017年亦明确指出，现有证据表明，从公共卫生角度，二价、四价和九价疫苗在免疫原性，预防16、18型HPV相关宫颈癌的效力和效果方面无差别，三种疫苗都可预防大多数的相关癌症。医学专家表示，无需纠结价数，重要的是尽早接种，尽早获益。

需要注意的是，昨天下午，北京青年报记者拨打了北京某社区卫生中心的电话，咨询注射国产宫颈癌疫苗的相关问题，接听电话的医务人员表示，目前为了保证已接种人群第二针和第三针的接种，暂时不能提供第一针接种，不过可以留下电话号码，方便以后疫苗更充足时社区卫生中心与预约人联系。（文/记者 赵新培）