一支笔含十种毒“高颜值”文具暗藏高风险

卡通形象的卷笔刀、带吊坠的笔、白得发亮的纸张……“高颜值”文具正成为当下儿童文具市场最受欢迎的产品。

在3月29日全国中小学生安全教育日到来之际，“新华视点”记者调查发现，部分“高颜值”文具暗藏高风险，极易对儿童身体健康造成损害。

中国科学院合肥物质科学研究院曾对市场上深受中小学生喜欢的4个品牌香味荧光笔拆解部件逐个检测分析，发现挥发性气味来自荧光笔内的墨水，一共检测出15种挥发成分，其中10种为有毒物质，还包括高毒物质丙烯腈。研究显示，长时间吸入丙烯腈能引起恶心、呕吐、头痛、疲倦等症状。

无论是校园周边的文具店，还是文体用品批发市场，“高颜值”成为商家兜售儿童文具的噱头。“色、香、味”俱全的文具正引领市场新潮流。

北京一名小学教师李希说，这些形状可爱、构件复杂的文具常常被儿童当成玩具，在玩耍过程中拉扯、拨弄，甚至放入口中。小零件一旦被儿童吸入，可能导致呼吸道堵塞而窒息，或者被吊坠的尖锐处划伤。已经有一些学校的教师反映发现类似危险情况。

业内人士表示，我国每年生产的儿童文具有近万种花色品种，儿童文具市场技术含量低、准入门槛低，绝大多数企业是年产值2000万元以下的中小微企业。为获得市场优势，企业往往使用价格低廉、表面装饰性强的材料。

“一块普通白色橡皮批发价为0.3元，零售仅1元；但与其他加工工艺组合提升‘颜值’后，批发价可提高到1.25元，零售价提高到3至4元，利润能翻好几倍。”贵阳市云岩区一家文具店的老板说。

从各地市场监管部门的抽检情况看，“高颜值”文具成为各地问题文具重灾区。

国家市场监督管理总局公布的数据显示，截至2020年6月15日，我国已实施儿童文具召回共计51次，涉及数量135.54万件。

专家指出，召回制度属于事后补救措施，必须进一步完善儿童文具标准，推动监管部门、社会共同发力。

同时，专家建议，在儿童文具产品的风险监测工作中，对文具的颜料、设计式样、气味等风险源进行一次系统研究，从儿童的智力、行为、接触的可能性、致残和致死的可能性等方面全面进行研究，为完善相关标准打好基础。

还有专家指出，应该及时制定针对文具产品自身的检测方法。目前，《学生用品的安全通用要求》对部分文具指标的检测方法完全使用其他行业产品的检测方法，比如，对文具的锐利边缘测试按《国家玩具安全技术规范》规定进行；书包、笔袋所使用的面料和辅料中甲醛含量的测定，按照普通纺织品中甲醛含量的检测方法进行。

中国人民大学法学院教授刘俊海建议，市场监督管理部门应加强对文具安全的监督检查，引导企业从产品研发、质量控制环节消除安全隐患。此外，应提醒家长和学生，买文具要注重安全性，不要过分迷恋“高颜值”，尽量挑选有质量保证的厂家和品牌。据新华社