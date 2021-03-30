三项餐饮环节标准将实施食品制作人员必须戴口罩

“库房挡鼠板需要多高？”“清洁消毒如何感官验证？”“何时佩戴口罩？”北京青年报记者从北京市市场监督管理局获悉，4月1日起，《餐饮服务单位餐饮服务场所布局设置规范》《餐饮服务单位餐饮用具使用管理规范》《餐饮服务单位从业人员健康管理规范》三个北京市地方标准将正式实施，这些困扰餐饮企业的问题将有明确的要求和规范。

据介绍，《餐饮服务单位餐饮服务场所布局设置规范》提供了多种类型布局流程的模板，餐饮单位可根据自己拟经营的内容，从中选择使用,能更便捷、准确、顺利的开设新店。同时还对一些布局、设备设施的细节提出明确要求，如规定了库房设置挡鼠板的高度不应低于60厘米，防止老鼠等有害生物的入侵。如设置外卖取餐区的，应与加工制作区分离，并标识明显。

《餐饮服务单位餐饮用具使用管理规范》提出餐饮用具的进货查验、使用、清洁消毒、贮存以及维护与处置，从全流程提出了明确要求。《餐饮服务单位从业人员健康管理规范》对餐饮行业从业人员基本要求、工作服及配饰、口罩佩戴以及手部卫生等全方位进行规定，如在专间和专区从事食品制作的人员必须佩戴口罩，严防污染。三个标准从餐饮企业的经营、监管人员的检查等方面做到 “标尺统一”，让市民吃的更放心、更安心。（记者 王薇）