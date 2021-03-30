北京丰台率先启用移动新冠疫苗接种车

昨日，北京市首辆移动新冠疫苗接种车“开”到了丰台火车站的工地，并为这里的工人进行了接种。北京青年报记者了解到，为了提高接种的可及性和便利性，丰台区在全市范围内率先启用移动新冠疫苗接种车，实现安全有序的流动式接种。

丰台火车站作为北京市重点工程之一，建成后将成为亚洲最大铁路交通枢纽工程。据工地相关负责人介绍，丰台火车站工地已有3000余名工人接种，在进一步宣传动员下，目前正对节后返京的工人开展新一轮接种。为有效筑起防疫屏障，在属地新村街道的积极协调下，移动疫苗接种车开进了丰台火车站工地。

北青报记者在现场看到，移动疫苗接种车外观与普通客车类似，走进车内却别有洞天。车内设有登记区、接待区等多个区域。按照接种流程，接种人员可先在等候区的座椅上等待，再去信息登记台登记，接着就可到疫苗接种台进行接种，最后在车外留观区完成留观。与此同时，属地新村街道也派出工作人员，做好现场引导和服务保障。在接种车上工作的医务人员表示，移动疫苗接种车配有具备云端数据传输功能的疫苗存储箱，采用外接220V市电设计，能在车内空调工作时间高达12小时基础上100%保证疫苗的恒温存放。同时，车载WiFi可接入5G网络，保证信息快速传输。

据丰台区卫生健康委相关负责人介绍，丰台区目前计划投入3辆疫苗接种车，根据各街乡镇实际使用需求进行调配，率先在人员密集的居民小区、科技园区、高等院校等投入使用。随着“一站式”移动接种陆续进工地、进社区、进园区，行动不便的老年人和时间紧张的上班族等群体将不必再前往疫苗接种点，在家门口或单位附近即可接种疫苗，真正实现“下楼即可接种”。

据悉，除了移动疫苗接种车上门服务，丰台区还为老年人等特殊群体提供更多贴心服务，如设置“绿色通道”、全程陪护引导、现场家医签约、提供接送班车等，让他们接种疫苗省心、省力、省时、省事。（文并摄/记者 蒲长廷）