我国将建设中医疫病防治重大基地

昨日，国新办举行新闻发布会，介绍深入贯彻“十四五”规划，推进中医药振兴发展有关情况。

国家中医药管理局医政司司长蒋健在发布会上介绍说，“十四五”期间，将启动国家中医医学中心和区域中医医疗中心建设，还将依托高水平中医医院，建设国家中医疫病防治基地和紧急医学救援基地。

国家发改委社会发展司负责人孙志诚在发布会上表示，“十四五”时期，国家发改委将通过长远规划的引领、重大工程的实施来提升中医药传承创新、疫病防治、中西医结合、专科特色等能力，从多个层面来谋划和开展工作，支持中医药的振兴发展。

规划

启动国家中医医学中心建设

孙志诚在昨天的发布会上介绍，“十三五”时期，我们国家中医药的服务能力和可及性确实得到了显著提升。在“十四五”时期，国家发改委将从多个层面开展工作，支持中医药的振兴发展。具体来说有七个方面：

一是打造国家中医医学中心和区域中医医疗中心。对于医学中心，要按照“揭榜挂帅”的工作思路，开展国家中医医学中心建设，努力把它们打造成引领我国中医药事业发展的前沿医学研究高峰、优秀成果的转化高地以及顶尖人才的培养基地。在区域医疗中心方面，要把更多的高水平中医医院纳入到输出医院的范围，引导他们到患者流出比较多、优质医疗资源相对薄弱的省份，去建设以中医为特色的区域医疗中心。

二是加快提升中医药传承创新能力。要布局建设一批国家中医药传承创新中心，在“十三五”的基础上进一步聚焦，大概30个左右，能够形成若干中医药学术经验的继承重镇。

三是打造国家中医疫病防治重大基地。要布局建设一批这样的基地，在组建疫病防治队伍、制定疫病防治技术方案、中医方药研制攻关和医疗物资储备等方面，都能发挥重要作用。也希望通过这些基地的建设，来提升中医药面对新发突发传染病等重大公共卫生事件时的快速反应能力和防控救治能力。

四是大力开展中西医结合有效模式的探索和推广；五是促进省域优质中医医疗资源的扩容下沉；六是继续加强重点脱贫地区县级中医医院的建设；七是大力支持中医药人才培养和学科建设。

服务

社区卫生服务中心均设置中医馆

针对“十四五”时期，中医药服务体系建设和提升中医药服务能力方面的情况，国家中医药管理局医政司司长蒋健在昨天的发布会上表示，“十四五”期间，我国将实现全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆。同时，在综合医院、传染病医院、专科医院等强化临床科室中医师配备，开展中西医联合诊疗，“宜中则中、宜西则西”。

蒋健透露，将在中医馆提供中医治未病、医疗和康复服务，推广使用中医非药物疗法和适宜技术。选择中西医能力均较强的社区卫生服务中心和乡镇卫生院开展基层常见病、多发病、慢性病的中西医临床协作。

除基层中医馆外，在综合医院、传染病医院、专科医院等逐步推广中西医结合医疗模式。一方面，强化临床科室中的医师配备，打造中西医结合团队，开展中西医联合诊疗，形成“宜中则中、宜西则西”的诊疗模式；另一方面，鼓励科室间、医院间和医联体内部开展中西医协作。

此外，在医疗机构设置相关科室，提供中医药健康服务；在二级以上中医院设立治未病科；在基层中医馆开展中医治未病和健康教育；在妇幼健康服务机构设置中医科。在心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢病防治行动中，纳入中医药技术方法。逐步扩大0-36个月儿童和老年人中医药健康管理服务覆盖率。

创新

将建设一批中医药科研机构

“十四五”时期在推动中医药科技创新方面会有哪些布局？对此，国家中医药管理局科技司司长李昱表示，“十四五”期间，要加强中医药科技创新平台建设，在中医理论、中药资源、现代中药创制、中医药疗效评价等重点领域建设一批国家重点实验室，围绕心血管疾病、神经系统疾病、恶性肿瘤等重大慢病以及妇科、皮肤、免疫等优势病种和针灸以及其他非药物疗法等特色疗法，建设10-20个国家中医临床医学研究中心及其协调创新网络，依托中医医疗机构、科研院所，建设30个左右的国家中医药传承创新中心。

此外，还要加强中医药科技人才队伍和创新团队建设，组织实施中医药创新团队及人才支持计划，组织遴选一批国家中医药多学科交叉创新团队和国家中医药传承创新团队，培育一批具有多学科交叉创新素质和能力的青年拔尖人才队伍。加快培养和集聚一批跨专业、跨学科、跨领域，活跃在国际学术前沿，满足国家重大需求的一流科学家、学科领军人物和创新团队，健全人才激励机制与评价机制。

关注

完善中药审评审批改革

促进新药研发和产业发展

国家中医药管理局科技司司长李昱指出，在中药审评审批及新药研发等方面，国家中医药管理局将配合国家药品监督管理局继续完善中药的审评审批改革，促进中药新药研发和中药产业发展。

一是坚持以临床价值为导向，推动建立与中药临床定位相适应，体现其作用特点和优势的疗效评价标准，鼓励开展以患者为中心的疗效评价。

二是推动古代经典名方、中药复方制剂研制，组织研究制定古代经典名方关键信息考证意见，建立与古代经典名方、中药复方制剂特点相适应的审评模式，简化审批手续。

三是构建“三结合”的审评证据体系。重视“人用经验”对中药安全性、有效性的支撑作用，按照中药特点、规律和临床实践实际，构建中医药理论、“人用经验”和临床试验相结合的审评证据体系。（记者 熊颖琪）