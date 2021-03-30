国家市场监管总局 将抽查137种重点产品

本报北京3月29日电 （记者孔德晨）国家市场监督管理总局29日公布《2021年产品质量国家监督抽查计划》，大幅提高流通领域抽查占比，突出抽查民生产品、“一老一小”产品等。计划显示，今年将抽查137种重点产品。其中，电子电器产品、机械及安防产品、日用及纺织品三种产品种类数量位列前三，分别为36种、23种、20种。

抽查工作将在四方面加大力度：一是突出流通领域抽查，大幅提高流通领域抽查占比，共有61种产品在流通领域接受抽查。二是突出民生产品抽查，民生消费相关产品共有111种，占抽查种类总数的81%。三是突出“一老一小”产品抽查，全力服务儿童、学生、老人等特殊群体生活学习需求。四是突出全国联动抽查，着力发挥全国市场监管合力，针对电线电缆、水泥、农用地膜等重要产品，在产业集中区等重点区域，开展全国联动抽查。

在按计划开展监督抽查的同时，市场监管总局将根据抽查过程中发现的新问题和民生消费出现的新情况，动态调整抽查计划，组织对计划外的产品开展专项监督抽查。