本报北京3月29日电 （记者刘硕阳）28日，上海樱花节女子10公里精英赛在上海宝山区顾村公园开跑。一株株盛开的樱花树下，千余名跑者身着粉色运动服尽情奔跑，挥洒汗水的同时也形成了一道亮丽的风景线。

春暖花开之际，多项马拉松路跑赛事陆续举办，多样的形式与特色也为赛事增添了更多乐趣。在27日至28日这个周末，第二届黄山越野跑锦标赛在安徽黄山茅山茶场举行，首站粤港澳大湾区万米接力超级联赛的参赛者在广州天河体育中心内奔跑，厦门田径公开赛5公里夜跑联赛则在厦门体育中心上演……

随着跑步运动的普及，国内马拉松路跑运动的赛事供给不断丰富，不仅有彩色跑、动漫跑等不同主题的跑步活动，也有越野、山地、场地等不同跑道种类的赛事，将运动魅力更为多元地呈现在每一名跑步爱好者面前。新的赛季，总比之前要更加精彩。

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 15 版）