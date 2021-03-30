国家市场监管总局：今年加大力度抽查民生产品

本报北京3月29日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局3月29日公布的《2021年产品质量国家监督抽查计划》显示，2021年将抽查137种重点产品。其中，电子电器产品36种，农业生产资料6种，建筑和装饰装修材料19种，电工及材料产品7种，机械及安防产品23种，日用及纺织品20种，耐用消费品14种，食品相关产品12种。

抽查工作将在四方面加大力度。一是突出流通领域抽查，大幅提高流通领域抽查占比，共有61种产品在流通领域接受抽查。二是突出民生产品抽查，民生消费相关产品共有111种，占抽查种类总数的81%。三是突出“一老一小”产品抽查，全力服务儿童、学生、老人等特殊群体生活学习需求，将8种儿童学生用品、4种老人用品纳入抽查计划。四是突出全国联动抽查，着力发挥全国市场监管合力，针对电线电缆、水泥、农用地膜等重要产品，在产业集中区等重点区域，开展全国联动抽查。

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 11 版）