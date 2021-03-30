农村客运车成了老乡“购物车”

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如何打通工业品下乡进村“最后一公里”和优质农副产品出村进城“最初一公里”？黑龙江省牡丹江市穆棱市创新实施交邮合作模式，设立村级交通邮政综合服务站，利用农村客运班车来往取送件，村民网购更方便了，农特产品出村进城也走出了新路子。

山路蜿蜒起伏，客车时速降到30公里以下，从黑龙江省牡丹江市穆棱市城区出来，往山里缓慢行驶了40多分钟，才到穆棱市福禄乡光明村交通邮政综合服务站。站点负责人付杰从屋里出来，卸下20多件快递包裹。

“以往村民收快递至少要到乡镇，现在足不出村就能方便收货。”付杰麻利地将快件清点完毕，掏出手机一一通知老乡来取件。

“十三五”期间，牡丹江市交通运输局和邮政管理局开展跨行业联合，首先在穆棱市创新实施交邮合作模式，利用农村客运班车将沿线村屯的信件、快递包裹等运送到村级交邮综合服务站，再将村里收寄的包裹转运回来。

穆棱市副市长周坤介绍：“通过开展交邮合作，快递进村率达到100%，初步解决了工业品下乡进村‘最后一公里’和优质农副产品出村进城‘最初一公里’难题。”

充分利用空闲行李客舱，快递业务延伸到村

李波从2007年就开始跑农村客运。“从县城到河西镇的光义矿，一天早晚两个班次，上座率至少八九成，生意不错。”

2013年，腰包渐鼓的李波投入40多万元将原来的中巴车换成了49座的大客，可不承想市场却发生了变化。“老百姓日子好过了，出行方式多元化，还有不少人搬到了城镇，导致客源减少，上座率下降。”李波不禁发愁。

但利用农村客运班线沿途转运快递包裹，给李波带来了新的发展契机。

2015年，交通运输部、原农业部、供销合作总社和国家邮政局4部门联合下发意见，要求加快构建覆盖县、乡、村三级农村物流网络体系，全面提升农村物流服务能力和水平。

当年底，牡丹江市交通局将交邮合作模式提上日程，并确定在穆棱市先行先试。“全市农村客运畅通率达100%，但实载率逐年降低，运力富余和浪费现象比较明显。”穆棱市运输公司党支部书记张成森说。

“在符合客运安全要求的前提下，能把空闲行李客舱充分利用起来，邮政公司按件数和运输距离付费，去年多赚了1万多元。”李波说。

邮政公司也有积极性。“信件以往由投递员骑摩托车投递到村一级，但快递包裹只能投送到乡镇，服务农村有短板。”中国邮政穆棱市分公司副总经理万勇绪表示，“实行交邮合作之后，不仅能够优化投递业务布局，降低运营成本，而且快递业务延伸到村，带动了农村快递业务收入增长。”

“自从村里有了交邮综合服务站，快递送到家门口，农村客运班线成了咱老百姓的‘购物车’。”下城子镇悬羊村村民陆彦金说。

打造县、乡、村三级物流节点

走进光明村交邮综合服务站，大厅是超市，陈列各类商品；旁边的屋子则是候车室和物流专用区，货架上整齐地摆放着数十个待领取的快递包裹，墙上还贴着客运班次时刻表，十几个塑料凳供村民候车专用。

这间超市原本由付杰的父母经营，付杰中专毕业后就外出打工，家里日子也算过得殷实。“2016年春节回家过年，赶上市里领导来调研，打算依托我家超市建立村交邮综合服务站。”付杰算了一笔账，“代收一件快递可赚1元，代寄一件快递可得收益的20%，都由邮政公司支付。”

“虽然一开始业务量不大，但我看好农村快递业的前景。”过完年，付杰没再外出。果不其然，才短短几年，村里的日均快递收发量已从一开始的个位数达到了现在的50多件。

“交邮综合服务站叠加了班车停靠、邮件收寄、网上购物、生活缴费等功能，也给我家的超市带来了人气，去年家庭纯收入超过了20万元。”付杰说。

但构建农村物流体系，还离不开县、乡、村三级物流节点的布局和建设。“除了村级交邮综合服务站，我们还在乡镇建有物流中转节点，在县城建有物流分拨中心。”穆棱市交通运输局局长汪金福说。

在下城子镇政府斜对面的邮政支局，其中一间门面改造成了乡镇客运站，每天有12个农村客运班次由此始发，成为上接县、下连村的农村物流中转节点。“在乡镇层面，客运站入驻邮政支局只是交邮合作的一种模式，有的地方是邮政业务入驻客运站，还有的地方在新建站所时统筹预留邮政和交通等服务功能。”下城子镇客运站站长宋玉东说。

“而在穆棱市客运总站，专门在站房设置了物流分拨中心，统一受理邮政和快递企业分发至各乡镇、村屯的邮件。”汪金福说，“截至目前，全市共建有县、乡、村交邮综合服务站点102个，交邮服务线路总数17条，通达100%行政村，18万村民受益。”

推动交邮合作和农村电商协同发展

每年6月底到10月末的木耳收获季，是下城子镇悬羊村交邮综合服务站站长陈新建最忙碌的时候，“拍视频、当主播、收发订单……就为了给村里的黑木耳卖个好价钱。”

悬羊村有400多户农户从事黑木耳生产，干木耳年产量达2000多吨。“以前因为物流不便，木耳采摘后只能等商贩上门来收购，收购价要低不少。现在全村的木耳一半以上都通过网络销售，一斤能多卖七八元钱。”陈新建说。

“农村物流是一个双向通道，既要促进消费品下乡进村，更要促进农特产品出村进城。”万勇绪说，“服务站叠加了邮政系统的邮乐网、龙邮农品、丹江邮品等电商平台，整合200多种地方特色农产品，月均电商包裹业务量3.4万件，月均销售额44万元。”

为推动交邮合作和农村电商协同发展，去年8月，牡丹江市举办了首届“直播销售员职业技能比赛”，共招募各县区直播销售员200多名，收获6.15万订单，销售额为215.8万元。

在穆棱镇腰岭村村委会，一个200多平方米的大厅被分成了产品展示、直播间、物流配送中心三个区域。“这是通过牡丹江市交通运输局和邮政管理局牵线搭桥，我们同一家文化公司建立的交邮合作和电商村播示范站，目前已经培训农民和党员干部主播50余人，去年销售农产品30多万元。”穆棱镇镇长谢金鑫说。

“我市交邮合作+农村电商模式已初见成效，只有实现‘交’‘邮’‘快’‘电’协同发展，才能真正为消费品下乡和农特产品进城打下坚实基础。”牡丹江市交通局二级调研员徐海鸥说。

依托当地交通运输和邮政等骨干企业，加快资源整合利用，穆棱市走出了一条“交邮融合、产业联动、资源共享”的农村物流发展新路子。去年6月，穆棱市交邮合作工作经验成功入选交通运输部公示的首批25个农村物流服务品牌之一，并被纳入《首批农村物流服务品牌典型经验》汇编。

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 11 版）