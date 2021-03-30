“十四五”期间 中医药重大工程投入将翻一番

本报北京3月29日电 （记者王君平）国新办29日举行新闻发布会，国家中医药管理局和国家发改委有关负责人介绍深入贯彻“十四五”规划，推进中医药振兴发展有关情况。

国家中医药管理局局长于文明介绍，目前，我国已经基本完成了“十四五”中医药发展规划的编制工作，启动了国家中医疫病防治基地、国家中医药传承创新中心、中医特色重点医院等一系列重大工程项目，为推动中医药传承创新奠定基础。

“坚持问题导向、目标导向和结果导向，坚持内外兼修，扬优势、建高地、强弱项、显特色、补短板、增供给，以编制‘十四五’中医药发展规划、实施中医药振兴发展重大工程为两大抓手，全面提升中医药特色优势和服务能力，满足人民群众对中医药的需求。”于文明说。

国家发改委社会发展司负责人孙志诚介绍，“十四五”时期，将通过长远规划的引领、重大工程的实施来提升中医药传承创新、疫病防治、中西医结合、专科特色等能力，从多个层面谋划和开展工作，支持中医药振兴发展。

“加强中医药古典医籍精华的梳理和挖掘，守住中医药传承的根脉。”国家中医药管理局科技司司长李昱介绍，“十四五”期间，将进一步加快中医药科技创新体系建设。加快《中华医藏》编纂出版项目的实施，推进中医药古籍文献的调查、保护和研究工作。加强中医药科技创新平台建设，建设10—20个国家中医临床医学研究中心及其协调创新网络，依托中医医疗机构、科研院所，建设30个左右国家中医药传承创新中心。

国家中医药管理局医政司司长蒋健介绍，“十四五”期间，将进一步发挥中医药整体医学和健康医学优势，着力推动建立融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系，提升服务能力。实施优质高效医疗卫生服务体系建设规划，启动国家中医医学中心和区域中医医疗中心建设，推动省域、市域优质中医资源扩容和均衡布局，打造名院、名科、名医、名药，建设优势特色明显的中医医院，做强一批中医优势科室，提供优质高效的中医药服务。

国家中医药管理局人事教育司司长卢国慧介绍，“十四五”期间，将着力在完善培养模式等方面持续发力，促进中医药人才队伍加快提质增效。加强基层人才队伍建设。计划再建1000个左右基层名老中医药专家传承工作室，力争实现县级中医院全覆盖，鼓励中医药专家扎根基层、服务百姓，打造一支群众身边的名中医团队。

“新时代中医药振兴发展既需要重大政策的引领，也需要重大工程项目的支撑。”国家中医药管理局规划财务司司长刘群峰说，“十四五”中医药重大工程项目覆盖了中医药医疗、保健、教育等方面，同时涵盖了国家、省、地市、县各个层级。预计“十四五”期间，中央财政对重大工程项目的投入会比“十三五”翻一番。

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 02 版）