健康中国策·人民健康影响力论坛在京举行

人民网北京3月29日电 (记者乔业琼) “现在提到健康，不是某个人、某个部门的事，而是大家的事、全社会的事。”3月28日在北京举办的健康中国策·人民健康影响力论坛上，十二届全国政协副主席齐续春表示，要放眼长远科学谋划卫生健康事业，全方位、全周期维护和保障人民健康，统筹推进健康中国建设迈上新台阶。

论坛现场

“立足新时代新起点，全面推进健康中国建设。”全国政协教科卫体委员会副主任孙咸泽表示，要深入宣传抗疫先进事迹和时代楷模，在全社会营造尊医重卫的良好氛围；集中力量开展关键核心技术攻关，加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域“卡脖子”问题；持续做好常态化疫情防控工作，推动健康中国行动不断取得新成效。

“慢病普遍化已成为健康行业和健康事业的痛点和难点。”中国健康促进基金会老年颐养专项基金主任、老龄健康促进会会长席小平表示，随着人口老龄化步伐加速，各种常见病、慢性病严重影响老龄人群的日常生活，要积极探索建立长期护理保险制度，进一步健全老年健康服务体系，打造老年宜居环境。

在主旨发言环节，中国工程院院士、航空医学工程专家俞梦孙以一堂生动的中医药理论课，深入浅出地阐述了中医药在促进身心健康方面的积极作用。中国工程院院士、解放军总医院生命科学院院长付小兵结合实际案例展示创面治疗技术的进步给患者带来的切实好处，并提出建立专门学科以满足患者的创面治疗需求。全国政协委员、北京大学党委常务副书记刘玉村指出，健康中国人人有责，每个人都应该从自我做起，通过个体的结构健康、机能健康和心理健康，助推健康中国建设。中国工程院院士、清华长庚医院院长董家鸿分享了对智慧医疗的理解，通过智能技术赋能医疗服务，推动建立精准医疗、精准服务、精益管理的医疗标准化服务体系，从而提供更高质量的健康服务。

据悉，本次论坛由人民政协报社主办、人民政协报文化传媒有限责任公司承办，青岛明月海藻集团、康元医生集团协办。下一步，作为系列论坛活动之一，还将开展健康中国策·委员讲健康线下活动，组织政协委员深入基层持续展开健康宣传和教育工作，助力健康中国建设。