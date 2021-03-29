张澍田：病理医生与内镜医生联动合作 提升消化道早癌诊治水平

近日，第一届“通镜达理·消化病理研修项目”在京收官。本届活动于2020年拉开序幕，目前共举办了4期培训。活动期间，首都医科大学附属北京友谊医院执行院长张澍田表示，当前，我国消化系统肿瘤防治亟需引起重视，一方面需要大众提高早发现、早诊断、早治疗的“三早”理念，定期接受消化内镜检查。另一方面消化病理作为癌症诊断的金标准，也需要提高消化病理医师的意识和水平，促进病理医生与内镜医生的联动合作，切实提高消化道早癌诊断和治疗水平。

首都医科大学附属北京友谊医院执行院长张澍田

张澍田提出，近年来，由于不健康的生活方式及饮食行为习惯普遍存在，我国居民消化系统疾病发病率逐年增高。而随着人口老龄化程度的不断加深，消化系统的健康问题也愈发突出。对于消化系统疾病，如果没有及时根治，慢性胃炎、慢性肠炎及慢性肝炎等都容易反复，成为多年不愈的慢性病，甚至有导致癌变的可能。

“消化道早期癌症症状都不典型，甚至无症状，因此消化系统肿瘤早期诊断很关键。”张澍田认为，消化系统肿瘤的早期发现，可以大大提高患者的长期存活率。目前国内消化内镜技术一直在不断普及，但仍然有很多地区受限于自身的经济发展，在卫生医疗以及教育方面都与教学医院的水平存在很大的差异，而消化病理以及内镜与病理的配合，成为消化道早癌诊治事业的瓶颈之一。

此外，张澍田还提出，本次首都医科大学附属北京友谊医院携手吴阶平医学基金会、奥林巴斯，开展以“通镜达理”消化病理为主题的线上及线下的专项培训项目，正是为了通过系统化、规模化的培训，促进消化领域内镜病理的沟通与联动，提高消化道早癌的发现率和诊断率，从而实现“早发现、早诊断、早治疗”的目标，使患者免于晚期消化道恶性肿瘤的病痛折磨。