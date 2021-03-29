“女性营养与生殖健康促进行动”项目启动会暨共识解读师资培训会在京举行

3月27日，由中国医药教育协会、中国医药教育协会生殖内分泌专委会主办的“女性营养与生殖健康促进行动”项目启动会暨共识解读师资培训会在北京举行。该项目旨在关注女性营养与生殖健康，在循证医学证据的支持下，探索出一套行之有效的手段和方式加以宣教引导，形成切实的优生优育落地措施，进一步指导各地全面加强适龄生育人群在孕前和孕产阶段的营养保健工作，促进优生优育，提升国民素质。

“举办本项目是践行‘健康中国2030规划纲要’的具体行动。我们今天启动的‘女性营养与生殖健康促进行动项目’是在国家政策高度重视孕产期营养保健工作的大背景下提上日程的。”中国医药教育协会副会长贾万年在会上表示，“举办本项目是解决目前我国女性健康突出问题的有效措施，也是协会担当社会责任的职责所在。”

“生殖健康与营养素的补充密切相关。母体中铁、矿物元素、叶酸等营养元素的缺失可使婴儿患有营养不足、先天性疾病等风险。”北京协和医院妇科内分泌与生殖中心郁琦指出，“目前我国孕前期及孕期女性营养摄入情况不容乐观。女性怀孕期间叶酸补充率虽然从2002年的20.5％增加到2009年的49.9％，但铁以及维生素的补充比例均不足20%，微量营养素不足和缺乏依然比较严重。

对此，郁琦表示：“多种微量营养素可满足备孕、怀孕和哺乳期妇女对维生素、矿物质和微量元素的额外需求，并有效预防妇女妊娠期因缺铁和叶酸所致的贫血。不仅如此，营养素还影响着女性整个生命周期，围孕期的营养会影响子代远期健康，对子代终生疾病风险有重要影响。”

不仅仅是女性，合理补充营养素对于男性不育也有一定的改善作用。郁琦还表示，“抗氧化治疗，是治疗男性不育被广泛使用的药物治疗法之一。由于多种微量营养素具有抗氧化作用，合理摄入能够减少氧化应激改善精子质量。”

“目前公众对预防出生缺陷的认知和行为还有待进一步规范，此次行动的开展，以及即将发布的“共识”，将为医生、广大育龄夫妇提供科学的孕前/孕期营养干预、健康行为等指导。”郁琦说。