山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）：加速医院转型升级 探索高素质复合型人才培养

近日，由人民网·人民健康策划推出的《科研的力量-全国大型公立医院管理者深度访谈》栏目第七期走进山东省千佛山医院。这家坐落在泉城济南风景秀丽的千佛山脚下，在60余年时光沉淀下成为集医疗、教学、科研、康复、保健、预防和急救于一体的三级甲等大学附属综合性医院，如何在科研道路上披荆斩棘，填平基础医学与临床医学之间的鸿沟？在人才培养方面，山东省千佛山医院又将探索出怎样的创新模式？山东省千佛山医院院长胡三元，给出了他的答案。

注重科研 激发创新研究内生动力

“山东省千佛山医院作为山东第一医科大学直属附院，随着医疗教学、科研深度融合发展的功能变化，在注重医疗基础上也在逐步加强科研和科学工作。”胡三元介绍，2018年10月医院制定“一二三四五”发展战略，设定建设特色强院、百强名院的发展战略目标。

胡三元认为，要推动落实发展战略、实现发展战略目标，要着重从五方面推进工作：第一是除提升医疗服务能力，还要以教学科研为重点抓手；第二是进行学科整合，要按照学科建制进行学科整合，大力发展学科建设；第三是搭建科研平台，给有科研能力的人才搭建实验室，以便其进行临床研究和基础研究工作；第四是做精细化管理，利用信息化建设，以大数据为依据、以问题为导向进行精细化管理；第五是调动职工积极性。

“我们要充分发挥‘临床治疗’这一医院优势，要着重做临床研究工作。”胡三元介绍，为充分发挥临床治疗优势，医院要求每个科室要有临床注册专门队列，有利于实现在已做研究工作后，进一步指导临床工作转化。

在这样的努力下，山东省千佛山医院在科研层面跃升了新的层次：2020年拿到27项国家自然（科学）基金，33项山东省自然（科学）基金，同时还拿到山东省重大专项、重要项目等。目前国家自然（科学）基金获得项目在全国综合医院内排行66名。

服务患者 推动临床与科研相融合

胡三元表示，基础跟临床医疗要相互融合。临床发现问题，在基础转化基础上进行研究，再将基础转到临床上去，解决实际问题即是实际融合。他提醒，“千万不要仅限于基础搞基础、临床搞临床，这样不利于有大的研究成果、转化成果，临床跟基础一定要融合。”

基于临床问题，做对病人有意义的研究，从而让成熟的医学发明成果完成转化。对此，胡三元在该医院牵头研发应用了机器人项目。

“要注重医疗器械和医疗设备的发明创造。目前医院内用的器械设备几乎是进口的，一定要国产化。”胡三元认为，推动院内器械设备“中国智造”的主力军是临床医生和护理人员。加速推动成熟的医学发明成果完成转化，对促进我国医疗产业国产化发展至关重要。

胡三元介绍，山东省千佛山医院于2005年计划研究国产化医疗机器人，建立实验室，山东省科技厅、山东省发改委在研发期间也给予了充分支持。目前，该医院正在研究转化成果更好的“单孔机器人”，计划于今年落地，优势在于创伤更小、体表疤痕更小。

“相信国产机器人研究落地后，能够实现价格、耗材和维修费三方面下调，令更多患者获益。”胡三元说。

多措并举 破解复合人才短缺难题

胡三元认为，医院复合型人才越多，医院实力越强。对于如何破解学科复合型人才短缺难题，他介绍了医院主要采取的两项措施：

首先，引进人才。该医院在2020年引进了6个团队，以人才支撑学科，推动学科发展；引进全职、专职科研人才，在临床医学转化中心提供科研力量；利用“不为我所有，可为我所用”柔性引进人才方法，扩大人才队伍；依托大学，将大学内人才引进院内，加强学科建设、发展。

其次，用好院内人才。该医院出台了培养青年人才的多项措施，选拔优秀人才后加强临床和科研培养，提供国外进修机会等，将现有人才充分发掘、培养，“造血”与“输血”并重，逐步完善人才体系，实现老、中、青人才体系层次合理。

“我国医学要想走在世界前列，必须要有自我创新和研究成果，必须拿出自己的数据，让国际认可到将我们的数据写入指南，指导全世界及其他国家利用。这是山东省千佛山医院科研动力与奋斗方向，也是必须要做的事。”胡三元说。