春的味道 一口“艾”上

客家人有句老话，“清明前后吃艾粄，一年四季不生病。”艾粄又称清明粄，每年的清明节前后，在客家地区客家人都有做艾粄、吃艾粄的习俗。

春天到来，在大埔田间地头，遵循大自然节奏的艾草已悄然生长，它是制作艾粄的关键原料。在西河镇漳北村，今年49岁的村民李喜娣是制作艾粄的能手，临近清明节，手机上不断发来了客户需要艾粄的订单，她也忙碌起来。

下午三时，李喜娣走到自家的田里，采摘一些长势正旺盛的艾草回去，准备制作艾粄。李喜娣做艾粄已有30多个年头，她说：“艾粄是客家人的传统小吃，也是客家独特的清明文化。清明前后，客家人几乎每家每户都有吃艾粄的习惯。”

艾粄散发着浓浓艾叶香，因加有艾草，可消食健胃，散寒除湿，消肿散结，有平喘、镇咳、祛痰、护肝利胆的作用，客家人钟情于它的药用保健功能。在李喜娣的印象中，老人常说艾粄祛湿补气，最适合天气潮湿的春天食用。

因为常年有做艾粄的习惯，加上李喜娣做的艾粄清香糯甜、颜色诱人，成为远近闻名的特色小吃，受到邻里乡亲的喜爱。

好吃的艾粄怎么做的呢？李喜娣说，采摘下鲜嫩的艾叶后洗净、去梗，过一遍开水后再用捣臼捣碎成汁，然后倒入糯米粉搅拌均匀。之后加上少许黄糖一起揉搓成青色圆形粄状，直到感觉不粘手后，再放进蒸锅中大火蒸上30分钟左右，传统的客家美食艾粄就制作而成。

“虽然工序简单，但糯米粉的量放多少、如何均匀揉搓需要经验，蒸熟的过程也要注意火候。”边做艾粄，李喜娣边向记者介绍制作的细节。

随着时间的流逝，在李喜娣家的厨房，一股青草药清香的味道飘散出来。打开锅盖，可以看到刚出锅的艾粄青中带绿，就像翡翠一般。

“随着现代人工作生活节奏的加快，由于做艾粄的流程较长，现在亲手做艾粄的人越来越少了。但因为群众越来越追求饮食健康，吃艾粄的人群反而日益增多。”李喜娣说。

“现在临近清明节，微信上已经有人发来订单，大家都很喜欢吃我做的艾粄，觉得绵软香糯却不腻，口感吃起来非常不错。”李喜娣说，甚至在外地工作的大埔人都会买她的艾粄。

艾粄甜甜的味道、淡淡的草香，与春日融为一体，形成客家人独特的春天味道。

据悉，客家人爱吃艾草，因其色泽翠绿、清香味苦，有温经止血、除湿祛寒等功效而常见于客家餐桌。近年来除了做成艾粄，为了迎合食客们春季对艾草这道奇特美食的追求，当地还推出了全艾宴。用艾制成一系列特色菜，如艾丸、艾叶糍粑、艾叶煲鸡、艾叶蒸蛋、艾草汤等菜肴。

与“艾”有关的美食，不仅是客家人舌尖上的记忆，它亦是外出游子惦念的味道。（马吉池）