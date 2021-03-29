两大网络互助平台两天内相继离场

通过参与网络互助，用户每个月分摊几元钱到十几元钱就能获得几十万元的互助保障——曾经凭借低门槛、便利性、巨大流量等优势野蛮生长的网络互助行业突然“变天”，两大平台在短短两天时间内相继宣布离场。

水滴互助在3月26日晚发布关停公告，称将于3月31日18时正式终止互助计划，这也是继3月24日轻松互助宣布关停之后，又一个倒下的网络互助巨头。随着监管趋严，网络互助行业或将无法游走在模糊边界中，业态调整在所难免。

◆惠民保走红冲击网络互助

“为了给您提供更全面、更稳定的保障，我们将进行业务升级。”在公告中，水滴互助表示。从公告具体内容来看，“业务升级”指的是通过保险升级会员保障。水滴互助于2016年5月上线，是国内最早一批成立的网络互助社群之一，上线近五年来总计有21235人获得互助金。

对于此次水滴互助选择终止原互助计划的具体原因，水滴公司CEO沈鹏在致水滴全员公开信中提到“网络互助毕竟不是保险，未来仍然面临未知和不确定性”。他表示，近年来各种普惠健康保险产品和服务不断出现，用户有了更多选择，“保大病”也在向“保健康”的方向发展，因此是时候对业务进行调整和升级。

“网络互助不是保险”道出了行业所处的尴尬境遇。不同于传统保险，网络互助计划是一种互助性经济组织，在核赔模式、兜底机制方面与保险存在重大差异。

更早之前，百度灯火互助、美团互助分别于去年9月及今年1月相继宣布关停。与网络互助退潮形成鲜明对比的是，价格便宜、门槛低的惠民保快速在多个城市落地。

记者对比发现，各地惠民保价格普遍为每年几十元。网络互助分摊金取决于每一期的分摊人数和总金额，分摊金额从几分钱至几元钱，全年分摊金额从几元钱至几十元不等，总体上比惠民保略低。在保障范围上，惠民保和网络互助各有侧重，多数惠民保产品保额突破100万元，互助平台提供的互助金则从几万元至几十万元不等。不过惠民保产品往往设置1万元或2万元的起付线。

蜗牛保险在今年1月发布的《百城惠民保深度分析报告》称，惠民保和网络互助都受到欠缺保险知识、拥有保障刚需的市民青睐，但因网络互助合规性存疑、宽进严赔、分摊费用激增等原因，有政府指导的城市惠民保有望在未来逐步取代网络互助。

◆网络互助商业模式面临考验

近年来，随着理赔案件的增加，各网络互助平台均摊金额持续上升，拒付负面信息也越来越多，互助计划参与人数呈下降趋势，多家平台已渐显疲态。

以网络互助巨头相互宝为例，平台分摊人数正在下降，从今年1月第一期的10100.76万人下降至3月第二期的9463.49万人。两个月内，相互宝分摊人数缩减了637万人左右。分摊人数下降、救助人数不断增加，意味着每个人的分摊金额也在增长。去年，平台人均分摊金额约94.2元，已经超过很多城市惠民保的销售价格。而2019年，相互保的人均分摊额约为30元。

天风证券在一份研报中做出了解释：参与分摊人数的增长趋势出现停滞后，人均分摊自然增长。由于互助计划前端审核宽松，无法选择其他保险的健康异常人群有较大概率加入相互宝，继而导致整体出险率增加、分摊金额上升，而分摊金额上升则导致更多健康人群选择退出计划，形成恶性循环。

金融科技专家苏筱芮分析称，平台关闭互助业务是一种经营决策，当旗下某项板块业务面临巨大的经营成本压力且其前景又不明朗时，企业会当机立断砍掉显得冗余、性价比不高的业务，以免在泥潭中越陷越深。

◆监管层聚焦互助模式风险

网络互助在一定程度上具有商业保险的特征，但一直没有明确的监管主体和监管标准，处于无人监管的境地。近期，监管层对网络互助平台风险更加警觉，金融活动要全面纳入监管被一再强调。

2020年9月，银保监会打击非法金融活动局撰文提到，网络互助平台会员数量庞大，属于非持牌经营，涉众风险不容忽视。今年1月，银保监会相关负责人在国新办发布会上表示，美团互助偏离美团主业、逆选择风险不断增加是该平台关停的主要原因，下一步将对网络公司开展互助业务给予进一步关注，了解其运行的方式和风险情况，再根据情况采取相应措施。

不少专家学者都积极呼吁将网络互助纳入监管。今年“两会”期间，全国政协委员、对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员孙洁建议，将网络互助纳入银保监会监管框架内，加快网络互助行业立法。在立法条件成熟前，可在银保监会指导下先由行业协会牵头构建行业统一规则，组建行业组织，规范经营行为，补齐制度短板。（潘福达）