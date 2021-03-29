春菜大量上市 新发地菜价开始下降

随着天气变暖，春菜开始大量上市。昨天，记者从新发地市场获悉，蔬菜批发价格已经出现明显下降，加权平均价已掉落至1.40元每斤，比冬季时下降了40.17%。

新发地农产品批发市场董事长张玉玺介绍，目前冬储蔬菜开始缓慢退市，南方产区蔬菜已进入上市期，北方产区大棚蔬菜也开始上市，所有这些蔬菜都属于春季蔬菜，有90多个品种。

随着气温回升，蔬菜供应地正在逐步北移。比如韭菜，冬季上市的韭菜一部分来自广东湛江，是露地生产的，一部分来自河北唐山，是暖棚生产的。春季广东韭菜已经退市，北方多地冷棚的韭菜开始上市，目前春韭菜售价基本都在1.75元每斤左右，销量持续走高。

张玉玺介绍，北京地区蔬菜价格季节性波动非常明显，春节过后蔬菜就进入季节性下降区间，新发地市场春节期间蔬菜价格达到2.34元每斤，到现在下降到1.40元每斤，比冬季下降了40.17%，几近“腰斩”。目前蔬菜价格下降受三方面因素影响：气温回升，蔬菜生长速度加快，产量增加，供应形势好转；供应地北移，运输距离缩短，运输费用、保鲜费用及损耗下降；北方产区四川的蔬菜由暖棚生产向冷棚生产、露地生产转换，生产成本下降。

从去年10月起一路走高的大葱价格也出现明显回落：3月初批发价还是5.2元至5.3元每斤，现在已经降至4元左右每斤。预计4月大葱价格可能下降到3.5元每斤的水平，下半年以后恢复到往年正常水平。

大白菜一直是老百姓的当家菜，也是新发地市场每日交易量排名靠前的蔬菜品种之一。眼下产自山东青州的新白菜开始陆续上市，不但有效补充了市场供应，也让储存大白菜的价格出现了下降。目前市场上的白菜，储备菜批发价格在0.5元每斤左右，新白菜批发价格在0.75元每斤左右。而河北固安产白菜预计再有一个月也能上市，届时白菜价格还将进一步下降，真正地成为“白菜价”。（孙颖）