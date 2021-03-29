首都高校52万师生员工已接种新冠疫苗

为做好高校师生员工新冠疫苗接种工作，北京市专门制定了高校疫苗接种工作方案，做了专题部署，随着大批学生返京返校，首都高校已经进入疫苗全面接种期。截至3月26日，首都各高校已累计接种师生员工52万人。

3月27日至28日，北京大学集中开展学生疫苗接种工作，学生们分时段、分批次进行疫苗接种。昨天下午2点，记者在邱德拔体育馆的接种现场看到，这里共设置了6个接种工作区，包括测温区、知情同意书签订及健康问询区、信息登记区、疫苗接种区、留置观察及应急处置区、供物资储存冷链区，各区域都摆放了统一标识的指示牌，以便学生快速定位、有序接种。现场还播放着旋律舒缓的轻音乐，营造出暖心、安全的接种氛围。

北大光华管理学院的小苏穿着蓝色的防护衣，身后的名牌上标注着“北京大学志愿者‘小燕子’”。小苏在留置观察及应急处置区里穿梭，提醒同学隔位就坐。据介绍，北大共有735名学生志愿者主动报名，服务疫苗接种工作。

北大城市与环境学院是全校第一批参与接种的院系，城市与环境学院2020级博士研究生彭昭宇也是第一批参加接种的学生，他说：“几天前，学校、学院通知每位接种同学提前做好防护准备。接种过程中，医护人员动作轻柔，没有什么痛感。”小彭说，他和室友都是第一时间报名的，作为一名党员，他希望通过率先接种，发挥先锋模范作用，动员身边更多同学参与接种，筑起校园和全社会的免疫屏障，大家都能早日摘下口罩，恢复正常学习和生活。

据悉，目前各高校按照市、区统一安排，均成立了工作专班，制定工作方案，协同属地稳妥有序做好师生员工疫苗接种。北京大学、清华大学、北京航空航天大学等多所高校已经组织师生在校内临时接种点进行集中接种，首都各高校已累计接种师生员工52万人。（记者崔乐）