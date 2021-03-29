全力做好环球主题公园开园运营准备

北京市委书记蔡奇到城市副中心调研检查环球主题公园开园前各项准备工作。他强调，环球主题公园已进入临近开园的关键阶段，各方面都要增强紧迫感，继续攻坚克难，精益求精，深入细致查摆问题漏洞，全力以赴做好各项准备，确保开园精彩亮相，打造北京文化旅游新地标。市委副书记、市长陈吉宁一同调研检查。

调研

要做好交通运营服务保障

倡导游客绿色出行

环球主题公园配套服务场站——施园公交首末站工程已实现结构封顶，全面完工后将保障环球主题公园及周边区域市民日常出行需求。蔡奇、陈吉宁察看项目进展，了解交通配套情况。蔡奇指出，要做好地铁、公交等交通运营服务保障，优化城市副中心内部交通，倡导游客绿色出行。环球主题公园及度假区项目一期工程，年初已竣工验收交付美方运营团队，准备进行内部压力测试。蔡奇沿游客游览路线检查停车楼、城市大道、好莱坞大道及小黄人、侏罗纪、功夫熊猫等景区，详细询问景区开园筹备情况，并与美方负责人深入沟通交流。蔡奇强调，环球主题公园开园对城市副中心和园区管理都是一场大考，对城市副中心发展也是一次机遇。既要借鉴国际经验，更要突出本土特色，追求完美，注重细节，把安全作为重中之重。中美双方要通力合作，加强软硬件建设，抓好测试环节，注重游客体验，提供个性化服务，让游客乘兴而来、满意而归。

座谈

融入更多中华文化元素

打造“北京版”主题公园

蔡奇在座谈时指出，环球主题公园是国家重大产业项目，是北京最大的服务业外资项目，也是城市副中心文化旅游功能的重要支撑项目，对扩大开放合作、建设国际消费中心城市、推动城市副中心高质量发展有重要意义。必须坚守安全这条红线，突出常态化防控和应急处置相结合，做实做细疫情防控方案。重点区域和设施及时清洁消毒，园区工作人员实现疫苗“应接尽接”。全力做好大型游乐设备安装调试，试运转时间和验收程序一个都不能省，杜绝一切风险隐患。

蔡奇强调，有序运营是基础。要把交通保障摆在突出位置来抓，加快推进东六环环球立交二期等重要支撑项目，研究增加连接主题公园的地面公交线路。完善交通保障方案，提前做好压力测试和应急预案。改善提升主题公园周边环境，开展交通违法行为、违规占道经营等专项治理。做好开园前宣传推介，及时回应社会关切。强化科技赋能，用好北京创新资源，落地一批应用场景，推进智慧园区建设。在主题公园融入更多中华文化元素，打造“北京版”主题公园。

要提高承接能力

带动城市副中心文化旅游功能提升

蔡奇强调，环球主题公园外溢效应明显，要提高承接能力，带动城市副中心文化旅游功能提升。用足用好“两区”政策，按照“国际化、产业化、消费集聚化”的要求抓好文旅区规划建设。抓紧布局一批高品质商业场所，建设一批精品酒店和精品民宿，打造特色餐饮、品牌首店、网红打卡地，策划开辟相关旅游线路，让更多游客留下来。研究制定北部地块综合开发实施方案，谋划落地一批高水平文旅项目。强化老城、运河商务区、特色小镇与环球项目联动发展。要加强工作统筹，每半月调度，组建专班入驻园区，将工作重心由抓前期建设向做好运营服务转变。市文旅局加强协调，通州区落实属地责任，首寰公司发挥主体作用，形成工作合力。

陈吉宁指出，环球主题公园建设工作在各方共同努力下，有效克服疫情等因素影响，总体进展顺利，已进入开园准备的关键阶段。要紧紧围绕保安全和保质量的要求，再接再厉，抓紧抓实抓细开园前各项工作。借鉴2019年北京世园会经验做法，提早研究建立开园后的日常运营方案和工作机制，明晰各方责任，形成更大合力，实现开园前后的组织管理工作统筹推进、有机衔接。要做好开园前测试，完善配套服务，优化运行方案，为顺利开园提供有力保障。结合新冠肺炎疫苗接种进展情况，有针对性制定科学精准的防疫措施，在保证安全的前提下，提高公园活动便利性。通州区要加强周边交通、餐饮、住宿等配套服务建设，提升城市品质，营造绿色环保的旅游环境，文旅部门要用好各类资源，科学设计优化游览路线，增强区域黏性，高水准打造标志性文化旅游品牌。

市领导崔述强、张家明、莫高义、隋振江、杨斌、靳伟参加。

（记者 刘菲菲 武红利）