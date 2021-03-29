集采支架质量安全隐患排查将开展

国家药监局近日发出通知，部署开展医疗器械质量安全风险隐患排查治理工作，疫情防控类医疗器械、冠脉支架等国家集中带量采购中选产品、无菌和植入性医疗器械、网络销售医疗器械、投诉举报频发的产品和企业等被列入排查治理重点。

通知指出，疫情防控类医疗器械重点排查新冠病毒检测试剂、呼吸机、医用防护服、医用口罩和红外体温计等，特别是应急审批投产、跨界转产的企业，以及产品质量不合格、质量体系有缺陷等企业。聚焦冠脉支架等国家集中带量采购中选产品，重点排查生产企业是否严把原材料审核和供应商管理，生产过程、质量控制和成品放行管控是否到位，追溯体系是否健全，对发现的不良事件是否及时开展调查评价；中选产品配送单位是否严格按照产品说明书或者标签标示要求运输、贮存，并做好相应记录；医疗机构是否按照规定做好中选产品的采购、验收和贮存等质量管理。（记者刘志勇）