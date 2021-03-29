汽车消费类纠纷易发 买车擦亮双眼入手精挑细选

汽车消费日益普遍，同时，汽车消费纠纷也成为易发问题。据北京市第二中级人民法院统计，2018年至2020年，该院审结的涉机动车交易纠纷案件中，汽车消费类案件占七成。

办案法官介绍，其中，“约定高配，交付低配”的情况，在汽车消费类纠纷案件中比较常见。例如，在一个案例中，消费者与一家汽车销售公司签订了合同，约定购买一辆价格13.83万元的新能源汽车。宣传彩页显示该车辆续航里程为501公里。消费者提车后却发现，车辆证明文件上标注的实际续航里程是476公里。

电动汽车续航里程是衡量车辆价值的一项重要指标，也是消费者购买时考虑的一个重要因素。消费者认为这家汽车销售公司的做法是虚假宣传，于是到法院起诉该公司。法院经审理认为，汽车销售公司在没有充分告知消费者的情况下，交付了低于双方约定配置的车辆，违反了合同约定。

汽车消费类案件的审理周期一般长于其他消费者权益案件。办案法官介绍，汽车消费具有产品价值高、技术作业复杂、交易手续环节多、售后服务周期长等特点，加之生产者、销售者、消费者之间信息不对称，消费者往往处于弱势地位。比如，购车合同是消费者主张权利的重要依据。然而，在汽车消费中消费者往往不具备足够的专业知识、购车经验和法律意识，难以有效辨别合同条款中对自己不利的相关约定。

对于涉及车辆质量的案件，法官指出，此类案件相比纯粹的买卖合同纠纷来说要复杂得多，因为涉及技术因素往往需要鉴定、检测来判断问题所在。消费者维权过程中，无论是证据采集还是鉴定认证、责任判定等方面，往往耗时较长，这对于维权者来说，既费时又费力。

法院调研还发现，在二手车市场，车辆来源不明、权属不清、涉案车辆信息未如实告知买家等问题往往变成消费陷阱。

据了解，近三年来，北京二中院审理的二手车交易案件中，因车辆权属产生纠纷的占45%。民法典规定，机动车的所有权从交付时就发生转让。只是未经登记不能售予第三人，车辆真实的权利人与登记的权利人常常不一致，这导致二手车在多次流转中非常容易发生权属纠纷。

二手车一旦发生权属纠纷，消费者将无法使用车辆。因此，法官提醒，消费者购买二手车时，除了要关注车辆质量和外观，还应当注意审查车辆权属，仔细查验车辆的相关证明、权利凭证，尽量避免购买多次转让、权属不清的车辆。

众多案例提醒消费者，必须关注汽车消费风险。首先，要擦亮双眼，通过正规渠道购车。法官建议，消费者在对车辆进行精挑细选的同时，还应留存车辆购买、使用过程中的重要证据。对于销售者作出的承诺，需要在书面合同中予以明确，对于自身特别关注的具体问题，更应明确约定。

法官建议，应对二手车交易市场加强监管，出现纠纷后先协调解决。相关部门应制定统一的标准合同文本，进一步明确行业标准并加强监管，规范市场行为，为消费者查询提供便利，让汽车消费更放心。（记者 李万祥 实习生 牛盈博）