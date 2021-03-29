电影票“退改签”需统一规则

今年以来，电影市场持续火爆。然而有不少观众反映，电影票退票难、改签难。由于一张电影票涉及的金额不算多，不少消费者因此选择放弃维权。

生活中，经常会有计划生变的情形，购买电影票的消费者偶尔也会产生退票或改签的需求。但不少影院概不退换票，或者给退换票设置重重障碍，限制或剥夺消费者的退换票权利。即便是允许退换票的平台或影院，退换票标准也不统一，破坏了消费公平。

事实上，根据我国有关规定，如果电影票在7天无理由退货时限内，售票平台或影院应该无理由办理退票。《关于电影票“退改签”规定的通知》等规定也曾明确，全国各影院须在大堂醒目位置公示购票“退改签”须知，同时售票软件应具有退票功能，并建立相应退票记录。

一些平台或影院以告示、单方声明、最终解释等方式拒绝电影票“退改签”，既闲置浪费了观影资源，也加重了消费者的负担，不仅对消费者不公平不合理，更违反了国家相关规定。

当然，个别购票者的确存在恶意刷票的问题，但平台或影院遏制刷票行为应该从管理机制上想办法，而不能把责任和风险转嫁到消费者身上，不能因噎废食，反而侵犯了消费者的正当“退改签”权益。

对此，有关监管部门应调查电影票“退改签”各环节存在的问题，完善统一电影票“退改签”规则，要求平台或影院全面公示，告知消费者。可参照铁路分时段分标准“退改签”的经验，明确“退改签”的截止时间、收取手续费的条件与比例等，为平台或影院规范管理、消费者维权、监管部门监督提供具有权威性、公平性和可操作性的依据和指南。