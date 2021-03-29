为何今年北方大部频现沙尘天气

3月27日起，我国北方大部又受沙尘困扰。此次沙尘天气过程因何而起？为什么今年以来北方大部沙尘天气频发？记者就此采访了中央气象台首席预报员张涛和中央气象台环境气象中心高级工程师饶晓琴。

“此次出现强沙尘暴天气主要是由于蒙古气旋和冷高压配合，将地表沙尘携带至高空，然后远距离传输。沙尘起沙和传输的动力条件均较好。”张涛分析称，去年冬季以来，蒙古国、我国内蒙古中西部及西北地区降水持续偏少，且积雪覆盖范围较小；今年2月以来这些地区气温显著偏高，地表土壤变得比较疏松，起沙条件较好，这是沙尘天气形成的物质基础。

相较于3月14日至18日强沙尘暴天气过程，此次沙尘天气过程有何特点？饶晓琴表示，此次沙尘天气过程强度略弱，沙尘暴影响位置偏东，强沙尘暴范围相对更小，扬沙或浮尘向南传输范围略小，持续时间也相对偏短。

从生成原因看，两次过程都是由在同一位置生成的蒙古气旋造成的。从起沙条件看，3月14日至18日强沙尘暴天气主要是由于冷高压将蒙古国的沙尘输送到我国，而且风量大，导致蒙古国的起沙量特别大。这一次蒙古气旋略向东南方向移动，但叠加了我国内蒙古本地的起沙。从强度上看，前一轮沙尘浓度更高。

数据显示，今年以来，北方大部先后经历了6次大范围沙尘天气过程，本周末沙尘过程再起是第7轮沙尘天气过程。其中两次为强沙尘暴过程，是近15年以来强沙尘暴最多的一年。

那么，今春沙尘天气为何偏多？张涛解释称，导致沙尘暴出现的因素有很多，一是裸露的地表，二是长期的干燥少雨，三是冷空气带来的大风影响。“3月以来，我们监测到蒙古国到我国内蒙古中西部一带的平均气温相比常年偏高6℃左右，这导致上述地区沙源地偏暖，土壤易解冻和松化，容易在冷空气带来大风的影响下起沙，形成沙尘天气。”张涛说。

气象专家提醒，根据目前天气趋势，未来一周，我国北方大部分地区还会出现沙尘天气，特别是在西北、内蒙古等地依然有较多沙尘日数，民众需关注天气预报，减少不必要的出行，并做好相关防护。（记者 郭静原）